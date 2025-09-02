La millonaria deuda que tomará Mendoza para invertir en salud y educación

El Gobierno de Mendoza promulgó este martes la Ley 9650, que autoriza al Poder Ejecutivo a hacer uso del crédito público con organismos multilaterales de crédito, por una suma de hasta 160 millones de dólares . Según aclara la norma, estará destinado a la transformación digital del sistema de salud y al fortalecimiento educativo .

La ley que fue sancionada el 12 de agosto, habilita un endeudamiento de hasta 85 millones de dólares para la ejecución del proyecto estratégico de transformación digital en el sistema de salud de la provincia, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026.

Específicamente, será destinado al mejoramiento de la infraestructura de los efectores sanitarios, a la adquisición de equipamiento tecnológico y al desarrollo e implementación de sistemas que mejoren la calidad y eficiencia en la atención médica.

En el ámbito educativo, la norma autoriza una deuda de hasta 75 millones de dólares para los costos de inversión que demande la ejecución del proyecto estratégico Fortalecimiento de EDUTEC, Programa Educación Digital Universal con Tecnologías Conectadas del sistema educativo de Mendoza.

"La autoridad de aplicación definirá los avances del programa EDUTEC, que se realicen como consecuencia del presente artículo, en función de criterios geográficos y de evaluación institucional", se aclara.

Dicho crédito será destinado a mejorar la infraestructura en conectividad, equipamiento tecnológico, contratación de plataformas de mejorar en la calidad educativa y capacitación de personal para la utilización de la tecnología a aplicar en las instituciones escolares.

A través de esta norma, se autoriza al Poder Ejecutivo Provincial a modificar el presupuesto vigente.

Las líneas de financiamiento

Este lunes, el gobernador Alfredo Cornejo se reunió con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, para garantizar las líneas de financiamiento.

"Hoy me reuní con @LuisCaputoAR para avanzar en las líneas de financiamiento de organismos multilaterales destinadas a proyectos fundamentales para Mendoza. Entre ellos, obras de agua y saneamiento con Fonplata, la transformación digital del sistema de salud y el Programa Edutec para seguir fortaleciendo la educación en la provincia", expresó el mandatario en su cuenta de X.

Caputo y Cornejo X @alfredocornejo

El objetivo de la provincia es tramitar los créditos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de Fomento (CAF).

La normativa