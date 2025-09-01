El Senado convocó a una conferencia para respaldar a los periodistas ante la denuncia del Gobierno

El Senado calificó los hechos como censura previa y convocaron a una conferencia para garantizar el cumplimiento de la Constitución y la libertad de expresión.

La Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado convocó a una conferencia de prensa para este martes a las 12 con el objetivo de pronunciarse sobre la denuncia presentada por el Gobierno nacional contra periodistas, que busca impedir la difusión de audios de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Los senadores calificaron los hechos como “de extrema gravedad nunca antes experimentados en democracia, en los que un grupo de periodistas en pleno ejercicio de su rol son objeto de un acto de censura previa promovido desde el Gobierno Nacional”.

Quién preside la conferencia en el Senado La reunión se realizará en el Salón Frondizi, en el Anexo del Senado, y contará con la presencia de la comisión, presidida por la senadora jujeña Carolina Moisés. Los legisladores destacaron que se sienten movilizados por “el deber de repudiar estos hechos y brindar el respaldo a los profesionales de la comunicación afectados toda vez que es desde el Congreso de la Nación desde donde tenemos la responsabilidad de tutelar el cumplimiento de la Constitución Nacional y el plexo normativo que ampara el derecho a la libertad de expresión, que hoy está siendo vulnerado a la vista de todos los argentinos”.

Carolina Moisés expresó su agradecimiento a los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, quienes recibieron la denuncia del Gobierno, y señaló que cuentan con el respaldo de la comisión. “Vamos a proteger el derecho a informar y preservar las fuentes, por encima de cualquier amenaza”, afirmó la senadora en sus redes sociales.