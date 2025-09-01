Cuándo se conocerán los resultados oficiales de las elecciones de la provincia de Buenos Aires
El próximo domingo 7 de septiembre se realizarán las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. A qué hora se sabrán los resultados provisorios.
En la antesala de las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, el domingo 7 de septiembre se realizarán los comicios en la provincia de Buenos Aires, un territorio de disputa clave entre La Libertad Avanza y el peronismo. La Junta Electoral bonaerense confirmó que los resultados oficiales se conocerán esa misma noche.
En esta oportunidad, los bonaerenses deberán elegir a diputados y senadores provinciales, concejales y consejeros escolares de los 135 municipios que concentran el padrón electoral más grande del país.
Finalmente llega la “madre de todas las batallas”, donde el oficialismo nacional buscará restarle poder al gobierno de Axel Kicillof y allanar el camino de cara a las elecciones del 2027, en medio del escándalo que atraviesa el Gobierno nacional por la denuncia de presuntas coimas desde la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
Fecha y hora de los primeros resultados de las elecciones bonaerenses
Según informó la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires, los primeros resultados de las elecciones bonaerenses se conocerán este mismo domingo 7 oficialmente a partir de las 21 horas. El mismo horario regirá para todos los distritos y no se podrá adelantar.
Sin embargo, debido a la magnitud del padrón bonaerense, el conteo total podría extenderse hasta la madrugada.
El recuento provisorio incluirá primero las mesas testigo y luego se irán sumando los telegramas cargados desde cada escuela. Luego, el escrutinio definitivo a cargo de la Junta Electoral, comenzará en las 48 horas siguientes y se realizará en la sede judicial correspondiente.