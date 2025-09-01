Cuándo se conocerán los resultados oficiales de las elecciones de la provincia de Buenos Aires

El próximo domingo 7 de septiembre se realizarán las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. A qué hora se sabrán los resultados provisorios.

La Junta Electoral bonaerense confirmó a qué hora se conoceran los primeros resultados de las elecciones legislativas. Foto: Prensa gobierno de la provincia de Buenos Aires

En la antesala de las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, el domingo 7 de septiembre se realizarán los comicios en la provincia de Buenos Aires, un territorio de disputa clave entre La Libertad Avanza y el peronismo. La Junta Electoral bonaerense confirmó que los resultados oficiales se conocerán esa misma noche.

En esta oportunidad, los bonaerenses deberán elegir a diputados y senadores provinciales, concejales y consejeros escolares de los 135 municipios que concentran el padrón electoral más grande del país.

elecciones 2023 urna cuarto oscuro.jpg La Junta Electoral bonaerense informó que los primeros datos estarán el domingo a partir de las 21 hroas. Walter Moreno / MDZ

Finalmente llega la “madre de todas las batallas”, donde el oficialismo nacional buscará restarle poder al gobierno de Axel Kicillof y allanar el camino de cara a las elecciones del 2027, en medio del escándalo que atraviesa el Gobierno nacional por la denuncia de presuntas coimas desde la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

Fecha y hora de los primeros resultados de las elecciones bonaerenses Según informó la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires, los primeros resultados de las elecciones bonaerenses se conocerán este mismo domingo 7 oficialmente a partir de las 21 horas. El mismo horario regirá para todos los distritos y no se podrá adelantar.