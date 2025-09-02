$LIBRA: la oposición acelera en medio del escándalo de los audios y define testigos para la comisión

La oposición aprieta el acelerador y buscará este martes consensuar las primeras medidas de prueba de la comisión investigadora del criptogate $ LIBRA , que incluyen una lista con los nombres de los testigos invitados a declarar por el escándalo que involucra al presidente Javier Milei y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei .

"Se debatirá el reglamento interno de funcionamiento de la comisión y las primeras medidas de prueba", señalaron fuentes de la Coalición Cívica a la agencia Noticias Argentinas sobre el propósito de la reunión prevista para el próximo miércoles a las 16.

Después de meses de empantanamiento, y de muchas discusiones inconclusas en torno a cuestiones reglamentarias, la comisión investigadora $LIBRA pudo definir a su conducción con la sorpresa de que quien quedó a cargo de la presidencia no fue -como se especulaba- un integrante de Unión por la Patria (UxP) sino para el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro.

La diputada massista Sabrina Selva, que era la favorita a quedarse con el cargo, explicó que para correr la discusión del eje peronismo-antiperonismo se aceptó cederle la responsabilidad a Ferraro, quien ganó terreno en la recta final por el mérito de haber sido el autor de la resolución que permitió destrabar la comisión.

Como secretario de la comisión $LIBRA se designó a Juan Marino, de UxP, mientras que la vicepresidencia quedó en reserva a propuesta del oficialismo y sus aliados.

El presidente del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Gabriel Bornoroni, se apersonó en la comisión el jueves pasado para avisar que desde el oficialismo desconocían las actuaciones llevadas a cabo por la oposición para "autoelegirse", y acto seguido levantó de sus sillas a las propios, lo que dejó a la comisión con apenas 14 integrantes.

El cordobés reiteró el argumento de que el plazo de vigencia la comisión ya había caducado y cuestionó a la oposición por pretender instalar que el órgano no había funcionado por una supuesta artimaña obstructiva del oficialismo.

El presidente del bloque de UxP, Germán Martínez, que no integra la comisión pero estaba presente, le recordó que el propio titular de la Cámara baja, Martín Menem, le había sugerido tiempo atrás a la oposición que si quería destrabar la elección de autoridades, debía aprobarse una nueva resolución.

Literalmente, eso es lo que hizo la oposición: Ferraro presentó un proyecto para dirimir en votaciones empatadas y la iniciativa resultó aprobada en el recinto.

Al asumir en su flamante rol de presidente, el referente de la Coalición Cívica buscó despejar cualquier tipo de suspicacia respecto de una supuesta utilización de la comisión para hacer política electoral.

Durante su intervención, Ferraro afirmó que el mandato que le da la Constitución al Poder Legislativo, además de hacer leyes, es el de contralor del Poder Ejecutivo y que eso es lo que se proponían hacer desde la comisión en su carácter de investigación, sin invadir las competencias inherentes al Poder Judicial.