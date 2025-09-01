Un reconocido shopping de Palermo con los días contados: el Gobierno le puso precio al terreno

La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) lanzó la Subasta Pública para la venta del shopping ubicado en Avenida Cerviño y Bullrich.

El Gobierno de Javier Milei, bajo la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) oficializó la convocatoria a la Subasta Pública N° 392-0064-SPU25 para la venta de un inmueble estratégico en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata del predio situado en Avenida Cerviño 4820/50 esquina Avenida Bullrich 345, en el barrio de Palermo.

Qué valor le puso el Gobierno al terreno donde se encuentra el reconocido shopping de Palermo De acuerdo con el Tribunal de Tasaciones de la Nación, el valor base de venta fue fijado en USD 81.797.752, mientras que el valor venal del terreno asciende a más de $109.200 millones de pesos. La operación se enmarca en la política de optimización y enajenación de inmuebles estatales impulsada por el Poder Ejecutivo Nacional.

Un aspecto clave de la subasta es la obligación que tendrá el adjudicatario de restaurar y poner en valor el “Pabellón del Centenario”, un edificio histórico protegido que forma parte del inmueble. La Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos ya estableció los condicionantes patrimoniales que deberán incluirse en los pliegos de la licitación.

El procedimiento se realizará a través de la plataforma electrónica SUBAST.AR, conforme al régimen de contrataciones vigente, con el objetivo de garantizar transparencia y competitividad en la puja.