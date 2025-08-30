Un árbol cayó sobre el túnel del Shopping y perjudicó el acceso por el sur

En medio de la tormenta, uno de los árboles caídos cortó la circulación por el túnel de calle Soldado Desconocido. El operativo municipal para despejarlo.

En medio del impacto que viene causando la tormenta de Santa Rosa, un impensado operativo tuvo que implementar la municipalidad de Guaymallén, para despejar uno de los accesos más importantes que tiene el Mendoza Plaza Shopping.

Sucede que en medio de los anegamientos de calles y la caída de ramas, árboles y cortes de cables, un incidente causó una particular incomodidad: uno de los árboles caídos en ese municipio dejó intransitable el túnel que pasa por debajo del Acceso Este y conecta con el ingreso a ese centro comercial.

La imagen muestra cómo el tronco cayó y quedó atravesado de manera perpendicular al inicio del túnel ubicado tras la calle Soldado Desconocido, impidiendo el tránsito de vehículos. Al lugar tuvo que acudir una cuadrilla de Forestación, de la Dirección de Espacios Verdes, para cortarlo y retirar todas las ramas hacia el espacio verde. También trabajó un móvil de tránsito para controlar la circulación y los desvíos.