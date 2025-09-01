Motosierra encendida: el Gobierno comenzó con el proceso de privatización de Corredores Viales

El Gobierno de Javier Milei formalizó el inicio del proceso de privatización de Corredores Viales S.A. , la empresa estatal que administra gran parte de los corredores de la red vial nacional. La medida fue dispuesta a través de una resolución del Ministerio de Economía , en cumplimiento del decreto 97/2025, firmado en febrero de este año.

Según el texto oficial, firmado por el ministro de Economía, Luís Andrés Caputo, la decisión se enmarca en el artículo 7° de la ley 27.742 , que declaró a la compañía "sujeta a privatización" en los términos de la ley 23.696 de Reforma del Estado. El plan contempla la extinción de los contratos de concesión vigentes, la nueva licitación bajo régimen de obra pública por peaje y, finalmente, la disolución y liquidación de la empresa .

Entre las principales medidas, la Secretaría de Transporte deberá: Elaborar el inventario de bienes de la compañía; Redactar los documentos de extinción por mutuo acuerdo de los contratos actuales; Proponer la conformación de los tramos de la red vial nacional a concesionar; y relevar el estado de los corredores y de las obras de infraestructura en ejecución.

En paralelo, la Unidad Ejecutora Especial Temporaria "Agencia de Transformación de Empresas Públicas" tendrá a su cargo la coordinación general del proceso, incluyendo la valuación de los flujos de fondos futuros por peaje y la tasación de los bienes de la empresa a través del Tribunal de Tasaciones de la Nación.

El decreto también faculta al Ministerio de Economía a convocar y adjudicar una Licitación Pública Nacional e Internacional para concesionar los distintos tramos de la red vial. El procedimiento se llevará a cabo a través de la plataforma oficial CONTRAT.AR, según lo establecido en el decreto 416/2025.

El Gobierno dispuso un plazo de 12 meses para completar la concesión de los corredores y avanzar con la disolución definitiva de Corredores Viales SA, empresa creada en 2017 que absorbió concesiones tras el fin de los contratos con compañías privadas.

Con esta decisión, el Gobierno de Javier Milei busca profundizar su plan de reducción del peso del Estado en empresas públicas y trasladar al sector privado la gestión de la red vial nacional mediante el sistema de concesión de obra pública por peaje.