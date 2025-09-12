Emergencia pediátrica: el Garrahan hizo un ruidazo nacional contra el veto de Javier Milei

En el marco del paro de 24 horas en el Hospital Garrahan , los trabajadores de la salud culminaron la jornada con un masivo “ruidazo” en todo el país en rechazo al veto presidencial de Javier Milei , que dejó sin efecto la ley de emergencia pediátrica.

La ley aprobada por el Congreso nacional buscaba asignar partidas especiales para la compra de insumos, equipamiento médico y para la recomposición salarial del personal de salud especializado en pediatría, un sector gravemente afectado por la crisis y el éxodo de profesionales.

Desde las 20 horas y durante siete minutos, miles de vecinos volvieron a expresar su apoyo al Hospital Garrahan, y salieron a sus balcones y ventanas a cacerolear para sumarse al ruidazo en defensa del emblemático hospital pediátrico.

La medida también se replicó en las puertas del Garrahan, donde médicos y familiares de pacientes cantaron con megáfonos y golpearon ollas, mientras el eco de la medida se extendió por distintos barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otras zonas del país.

Nuevo paro nacional de los trabajadores del Garrahan

La jornada de este viernes comenzó con una conferencia de prensa a las 11:30, siguió con una movilización desde el Congreso hacia Plaza de Mayo y culminó con el masivo ruidazo. Además, coincidió con el paro y movilización anunciada de los docentes universitarios en rechazo al veto de Milei a la Ley de Financiamiento Universitario.

Ruidazo por el Garrahan

En ese marco, los trabajadores del hospital pediátrico también confirmaron la convocatoria de una medida de fuerza para el próximo miércoles, donde unirán su reclamo al de la nueva Marcha Federal Universitaria.