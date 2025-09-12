Paro universitario y del Hospital Garrahan: así será la agenda de este viernes, sábado y domingo

Llega otro fin de semana y las novedades se actualizan en Argentina. Comienza el viernes con paros tanto en el Hospital Garrahan como en las universidades públicas .

En el deporte: por el lado del fútbol, River y Boca jugarán una nueva fecha del torneo clausura de la Liga Profesional de Fútbol. Además, en el rugby , los Pumas vuelven a enfrentar a Australia en la cuarta fecha de la Championship 2025 .

Para disfrutar de la agenda que propone la ciudad de Buenos Aires , será un fin de semana con temperaturas agradables y soleado.

En las últimas horas, La Federación de Docentes de las Universidades (Fedun) anunció un paro de 24 horas para este viernes 12 en todas las casas de estudio del país, en rechazo al veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario . La medida se suma a la convocatoria de una tercera Marcha Federal Universitaria junto a estudiantes, gremios y la comunidad académica.

En un comunicado oficial, la Fedun sostuvo que “lamentablemente, el gobierno continúa sin escuchar lo que el pueblo argentino le demanda sobre la importancia de la educación pública”. Y advirtió que, pese al respaldo masivo a las dos marchas anteriores y la derrota electoral en Buenos Aires, “Milei no rectifica su rumbo”.

Más veto, más paros: medida de fuerza del Hospital Garrahan

Hace pocas horas, trabajadores del Hospital Garrahan nucleados en la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) anunciaron un nuevo paro de 24 horas en rechazo al veto presidencial de la Ley de Emergencia Pediátrica.

Marcha de trabajadores del Hospital Garrahan Juan Mateo Aberastain/MDZ

La medida, que iniciará este viernes 12 de septiembre, contempla la suspensión de actividades en todo el hospital, con excepción de las áreas de internación y guardia.

La protesta se enmarca en el rechazo al veto presidencial de la Ley de Emergencia Pediátrica, sancionada por el Congreso en el marco del debate sobre la situación crítica del sistema de salud infantil. El gremio sostiene que la norma representaba una herramienta clave para reforzar recursos, garantizar insumos y asegurar el funcionamiento pleno del hospital, que es referente nacional en atención pediátrica.

Deportes: del fútbol al rugby

Fútbol nacional: este sábado River le tocará jugar de visitante y enfrentar a Estudiantes de La Plata en la octava fecha del torneo clausura de la Liga Profesional de Fútbol. El combinado del barrio de Núñez jugará desde las 19 horas.

San Martín de San Juan River Apertura 2025 @RiverPlate

River llegará a este nuevo encuentro luego de ganar 2 a 0 a San Martín en la séptima fecha del torneo local. Por su lado, Estudiantes llegará al encuentro luego de perder 2 a 0 contra Central Córdoba en la anterior fecha.

Por su parte, Boca también jugará la octava fecha y enfrentará a Rosario Central de visitante. El combinado de la Boca viajará a Rosario para dar una nueva presentación en la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro será el domingo a partir de las 17.30 horas.

leo paredes boca Instagram @leoparedes20

Boca visitará a Rosario Central luego de ganar 2 a 0 en la séptima fecha del torneo frente a Aldosivi. Por su lado, Central llegará después de la victoria por 1 a 0 en el clásico ante Newell 's.

Podés disfrutar del partido a través de la cobertura en vivo de MDZ o mirarlo en la plataforma de streaming de ESPN y Disney+.

Al Rugby: Por la cuarta jornada de la competencia internacional, Rugby Championship 2025, Los Pumas visitarán a Australia en Sídney, en busca de recuperarse de la derrota del último fin de semana.

Juan Martín González Los Pumas All Blacks Archivo

El encuentro será durante la madrugada de este sábado a las 00.30 horas. Argentina llegará a su cuarto encuentro siendo la última en la tabla del torneo internacional con 5 puntos. Quien encabeza es Nueva Zelanda, le sigue Australia y continúa Sudáfrica, quien iguala puntos con los Pumas. Solo restan dos fechas para conocer al campeón de la nueva edición.

Podés disfrutar del partido a través de la plataforma de streaming de ESPN y Disney+.

Fin de semana templado y sin lluvias: así estará el tiempo en el país

La Ciudad de Buenos Aires comenzó el fin de semana sin lluvias y con una agradable temperatura. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, se prevén tres días con temperaturas que estarán por encima de los 12° y con máximas que podrían alcanzar los 23°.

smn SMN

El norte del país comenzó el fin de semana de la misma manera, sin precipitaciones, pero con altas temperaturas. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, el norte argentino tendrá unos días con mínimas que rondarán los 13° y con máximas cercanas a los 25°.

El sur comenzó el fin de semana sin probabilidad de lluvias y con temperaturas más elevadas a comparación de la semana anterior . Según informó el ente nacional, esta semana tendrán máximas cercanas a los 20° y mínimas que rondarán los 6°.

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, hasta el momento se ha reportado la alerta amarilla por viento en la región central del país, precisamente para La Pampa, San Luis y La Rioja.

Hay entretenimiento en la Ciudad: Visitas guiadas, teatro, música y gastronomía

Cafecito BA: Sábado 13 y domingo 14, de 10:30 a 19 horas en Parque Chacabuco Av. Asamblea y Emilio Mitre, Parque Chacabuco

Llega una nueva edición de Cafecito BA. Disfrutá de las mejores cafeterías de la Ciudad, que ofrecerán una amplia variedad de cafés, pastelería y opciones saladas. Habrá diversos puestos que ofrecerán cafés y pastelería con precios promocionales. Habrá también cine al aire libre, juegos, música en vivo y lectura de la borra del café.

Exigí buen café: Domingo 14 y lunes 15, de 10 a 21 horas en La Rural Av Santa Fe y Thames, Palermo

Un lugar en el que vas a encontrar cafés de todo el mundo, a aprender cuál es la mejor forma de prepararlos y podrás degustarlos sin cargo. Habrá talleres para convertirte en barista en casa. También latte art en vivo, concursos y un auditorio con charlas sobre las últimas tendencias de producción, negocios, tecnología y consumo del café.

Food Fest: Sábado 13 y domingo 14, de 12 a 20 horas en +La Rural Av Santa Fe y Thames, en el barrio de Palermo

Este finde, no te pierdas este festival gastronómico de acceso gratuito y con propuestas para todos los paladares. Carnes asadas, hamburguesas, pizzas y pastas. También, sabores asiáticos, ahumados, cocina francesa, ceviches, cocina de autor, platos de mar, patisserie, platos de España, de Italia, de Brasil y mucho más.

BA está de moda: Del 21 de agosto al 12 de septiembre en Distintos puntos Ciudad de Buenos Aires, CABA

Del 21 de agosto al 12 de septiembre, Buenos Aires se llena de moda y de actividades relacionadas con el mundo del diseño de indumentaria y accesorios. Talleres, workshops, desfiles, ferias, recorridos guiados y mucho más, en una nutrida agenda de posibilidades para que aprovechen quienes aman la creatividad y las nuevas tendencias.

Colón Fábrica, una propuesta de la Ciudad: Todos los jueves, viernes, sábados, domingos y feriados, de 12 a 18 hs. Visitas guiadas: 12 a 14.30 hs. Recorrido libre: 15 a 18 hs. en Av. Pedro de Mendoza 2163.

Podés hacer una visita guiada con personal del teatro, que dura alrededor de 40 minutos, u optar por un recorrido libre, con una permanencia máxima de 1 hora. Para adquirir las entradas en forma virtual, y con tarjeta de crédito o débito, ingresá a la web del teatro. La otra alternativa es hacerlo en la boletería de Colón Fábrica.

El Teatro Colón, un emblema del país: de lunes a domingos, de 10 a 16:45. En el Teatro Colón, ubicado en Cerrito 618, barrio de San Nicolás.

Recorrer el Colón es caminar por una historia de más de cien años al servicio de la cultura argentina y mundial. Al pasear por la Sala, el Foyer Principal, la Galería de Bustos y el Salón Dorado vas a poder enterarte de detalles asombrosos sobre el diseño arquitectónico, las escaleras, sus esculturas o vitreaux.