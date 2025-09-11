Habrá un nuevo paro en el Hospital Garrahan por el veto a la Ley de Emergencia Pediátrica

Profesionales y técnicos del Hospital Garrahan realizarán un paro de 24 horas en protesta por el veto presidencial a la Ley de Emergencia Pediátrica.

Este jueves, trabajadores del Hospital Garrahan nucleados en la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) anunciaron un nuevo paro de 24 horas en rechazo al veto presidencial de la Ley de Emergencia Pediátrica. La medida, que iniciará el viernes 12 de septiembre, contempla la suspensión de actividades en todo el hospital, con excepción de las áreas de internación y guardia.

Asimismo, desde el gremio anticiparon que realizarán una asamblea este jueves a las 13.00, donde definirán los pasos a seguir. Entre las propuestas que se debatirán, se incluye la convocatoria a una conferencia de prensa el lunes 15, con la participación de organizaciones sociales, sindicales y universitarias que respaldan el reclamo.

Cuál es el propósito de esta nueva movilización del Hospital Garrahan "Vamos a proponer en la asamblea, entre otras iniciativas, que el lunes 15 convoquemos a una conferencia de prensa de todos los sectores que apoyan la causa del Garrahan, la Salud Pública y la Universidad, consensuada en un Cabildo Abierto de más de 30 organizaciones, para que diputados y senadores traten urgente los vetos", afirmaron desde APyT.

Personal de salud del Hospital Garrahan Personal de salud del Hospital Garrahan se manifiesta en reclamo por una suba salarial. Juan Mateo Aberastain/ MDZ

La protesta se enmarca en el rechazo al veto presidencial de la Ley de Emergencia Pediátrica, sancionada por el Congreso en el marco del debate sobre la situación crítica del sistema de salud infantil. El gremio sostiene que la norma representaba una herramienta clave para reforzar recursos, garantizar insumos y asegurar el funcionamiento pleno del hospital, que es referente nacional en atención pediátrica.