"Habramos", "Pudiéramos poder": los insólitos errores de Karina Milei en su discurso en Tucumán

A días de la derrota electoral en la Provincia de Buenos Aires y en un momento de total turbulencia en el Gobierno , Karina Milei encabezó un acto de La Libertad Avanza en Tucumán, donde se mostró con el flamante ministro de Interior y futuro candidato a gobernador, Lisandro Catalán , y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem .

A diferencia de la mayoría de las veces, la secretaria general de la Presidencia no viajó con Milei, quien se quedó en la Quinta de Olivos tratando de ordenar el cimbronazo interno. Ante la baja del mandatario, la titular del partido violeta encabezó la actividad y habló en el final del evento.

Se trató de una exposición que no superó los dos minutos y contó con múltiples y groseros errores en su discurso, con palabras inventadas y nervios. "Habramos" y "Pudiéramos poder" fueron algunas de las expresiones mal empleadas por la funcionaria.

En su alocución, Karina dijo: “Quiero empezar, como empiezo cada vez que voy a una provincia, agradeciendo a todos los que están presentes y a todos los que trabajan para que nosotros habramos llegado a este momento y podamos tener nuestro partido nacional, de poder tener en cada provincia La Libertad Avanza”.

“Quiero aprovechar también para agradecerle a Lisandro que realmente con su nuevo cargo pero que ha trabajado incansablemente, también porque muchos trabajamos, sin quizás que todo el mundo lo sepa, pero todos trabajamos por este proyecto y la verdad él ha trabajado incansablemente junto a todos para que salieran las cosas del Congreso, para que pudiéramos tener la Ley Bases y para que pudiéramos poder seguir progresando con La Libertad Avanza”, comentó Karina.

“Y ahora lo que le quiero decir es que tengan confianza, que tengan esperanza porque los cambios están viniendo, ya se van a notar y quiero dejarles algo, un mensaje a todo el mundo, un mensaje a todos los argentinos, estamos más fuertes que nunca y vamos a ganar el 26. Gracias, gracias y viva la libertad carajo”, concluyó.

Se trata de un presente hostil para Karina Milei. En la sesión del próximo miércoles, la oposición en el Congreso busca pedidos de informes verbales por parte de la hermana del presidente a raíz de la difusión de audios que los vinculan con supuestos pedidos de coima y contrataciones sin licitación en el área de discapacidad.

A su vez, diputada de Unión por la Patria Julia Strada confirmó que la Comisión Investigadora del caso $LIBRA citará a Karina para el 23 o el 30 de octubre y advirtió que, si no se presenta, podría ser trasladada por la fuerza pública.