Axel Kicillof ya recibió la advertencia de Cristina mientras que Karina Milei arma una "nueva" mesa política

Axel Kicillof no puede disfrutar un mínimo momento de éxito político. Un día después que Fuerza Patria ganara en la Provincia de Buenos Aires, hecho que provocó una crisis en el gobierno nacional que podría afectar, inclusive, la elección nacional de octubre, Cristina Fernández de Kirchner lanzó una furibunda campaña para contratacar y ahora aparecer como la “garante de la unidad y, por “ende, de la victoria”.

Lo hizo no solo recibiendo a varios intendentes de La Cámpora o aliados como Gustavo Menéndez en su prisión domiciliaria de San José 1111, sino, además, movilizando a toda su tropa, esa que aún hoy exige su libertad como elemento de campaña. Máximo, su primogénito, estuvo en Lanús con Julián Alvarez, también festejando y advirtiendo que lo sucedido el 7 de septiembre será una anécdota sino se gana contundentemente, también, el 26 de octubre próximo.

Las dudas que tienen la mayoría de los intendentes que decidieron participar del Movimiento Derecho al Futuro tiene que ver con el momento en que Axel Kicillof se decidirá por emanciparse de los funcionarios que aún copan ministerios y secretarías del gobierno provincial.

Consultado uno de los candidatos del conurbano que dio un batacazo con su elección contra un jefe comunal libertario, éste también fue en la línea de que el éxito no había sido del gobernador y su estrategia, sino que “la que frenó a Javier Milei fue la gente. Si nos comemos otra curva estamos equivocados”.

Este martes a la mañana, Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes, fue muy clara con respecto de lo que sucedió, según su mirada y que se extiende a todos los integrantes de La Cámpora. “La elección terminó saliendo bien por el trabajo de la unidad que garantizó Cristina desde San José 1111” y recordó que en las previas del cierre de lista, donde se cortó la luz alevosamente, “los que cargaron lista por separado y casi nos dejan afuera fueron los apoderados de Kicillof” a través del partido PARTE que creó Alberto Fernández.

En diálogo con Radio Con Vos, la intendenta, que se cruzó públicamente hace meses con el gobernador y con varios de sus aliados, ante la pregunta de Ernesto Tenembaun sobre si lo “iban a volver loco a Kicillof”, sorteó de responder y sólo dijo: “me parece muy liviano decir que lo vamos a volver loco a Kicillof. (no respondió si lo harán). Y yo a alguien que quiero que sea presidente lo cuido”, agregó, sin mencionar si ella lo estaba haciendo u otros, que dicen apoyarlo, no lo hacen. Parecería que quiso decir lo segundo.

Inmediatamente, agregó: “Y ahora el 26 de octubre tenemos que acompañar la lista de Fuerza Patria todos, los intendentes, el gobernador, para frenar el plan de Milei”.

Desde que se aprobó la boleta única en papel que Kicillof vio la oportunidad de desdoblar la elección provincial. La excusa fue que una votación concurrente, de manera tradicional y otra, inmediata, con el nuevo sistema, llevaría varios minutos por persona y eso demoraría el tiempo de votación. Cristina Kirchner, su hijo Máximo y Sergio Massa lo calificaron de caprichoso. “Siguieron subestimándonos… Insisten que somos unos nerd que no sabemos hacer política”, le confesó una persona de extrema confianza del gobernador a MDZ.

Sin embargo, que la intendenta Mendoza haya salido a decir lo que dijo no tuvo como único destinatario a Kicillof. Ese dardo, filoso, también tuvo como blanco a Sergio Massa, quien se plegó, hace quince días, con mucha fuerza a la campaña del peronismo kirchnerista renovador y el domingo a la noche, mientras muchos estaban en San José 1111, él estaba en La Plata festejando con los ganadores.

Massa también fue el receptor de un elogio que lo emocionó, y todos se sorprendieron al verlo. Fue cuando Kicillof le reconoció que fue el dirigente de Fuerza Patria que más trabajó para la unidad”. Quizás por eso, también, La Cámpora y sus satélites hayan dicho, con claridad, que “la unidad la garantizó Cristina”.

WhatsApp Image 2025-09-09 at 18.14.43 La "nueva" mesa política del presidente Javier Milei. Los coordinadores no se moverán. Observar el rictus de Patricia Bullrich

La mesa libertaria bonaerense

En el campo libertario, la ratificación de la mesa ampliada del poder nacional no sorprendió demasiado. Nadie cambia, menos ante una derrota. Le pasó a Fernando De la Rúa, lo copió Mauricio Macri, cuando hubo veinte horas de cabildeo en Olivos sin que sucediera nada de nada, cuando un mínimo enroque le hubiera significado una oxigenación a su gobierno y a las expectativas que giraban sobre su futuro, ratificado luego por una derrota apabullante.

Tampoco tuvo demasiada decisión de virar el timón cuando el iceberg estaba a la vista Alberto Fernández y es posible que ahora el kirchnerismo renovador se confunda con el resultado del domingo pasado, en la que la ciudadanía votó en contra del plan económico pero porque hubo un montón de intendentes que movilizaron ese electorado reacio a participar.

Si se observa la cantidad de votantes, se notará una permanente merma desde 2015 hasta la fecha. La diferencia está en qué al haber menos electores, los porcentajes de votos válidos aumentan. Pero en octubre, quizás haya un resultado diferente, no tan holgado para el gobierno nacional como preveían en julio o agosto, pero en el que saldrá ganador.

A diferencia de treinta intendentes “afines” al mundo libertario y del PRO, como radicales y macristas que se fueron a otras fuerzas políticas y dividieron el voto anti peronista en varios distritos, por eso se ve un mapa azul, algo mentiroso, ahora ni Potencia ni Provincias Unidas tienen detrás jefes comunales que convoquen a votar por su propia lista. Tampoco la tiene la de Fuerza Patria, y esa es la mayor preocupación camporista, que se adueñó de la nómina con Juan Grabois y Sergio Massa.

En el día de hoy, Ramón Lanús, Diego Valenzuela, Cristian Ritondo, José Luis Espert, Diego Santilli y Guillermo Montenegro fueron “invitados” a participar de la conformación de una mesa de conducción provincial, similar a la que se armó a nivel nacional, con los mismos actores anteriores, para organizar la elección del 26 de octubre en Provincia de Buenos Aires.

“Espero que hagan cambios, soy optimista”, fue la reflexión de uno de ellos. “Vos crees?, repreguntó MDZ. ¿Sacarán a los coordinadores?, para varios, los principales responsables, junto con Sebastián Pareja, de la estrepitosa derrota de septiembre. “Ojalá haya algún cambio”, respondió.