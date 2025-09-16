Se definió la fecha para el tratamiento del Presupuesto 2026 en Diputados

Un día después de la cadena nacional en la que Javier Milei presentó el Presupuesto 2026 , la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados convocó a su primera reunión informativa.

El encuentro será el miércoles 24 de septiembre a las 13, marcando el inicio formal del debate legislativo sobre la “ley de leyes”. Se espera que en las siguientes sesiones comiencen a desfilar los funcionarios del Ejecutivo para dar precisiones.

La discusión estará bajo la coordinación de José Luis Espert , presidente de la comisión. El oficialismo busca conseguir por primera vez, en dos años de gestión, la aprobación de un presupuesto propio, ya que hasta ahora se recurrió a la prórroga de la ley sancionada en noviembre de 2022.

El proyecto ingresó en Diputados casi a la medianoche del lunes y tiene como ejes centrales alcanzar equilibrio fiscal y monetario, con una expansión del PBI del 5% y una inflación proyectada en 10,1% anual.

En el plano cambiario, el texto prevé un tipo de cambio de $1.325 a fin de 2025 y de $1.423 en diciembre de 2026, con una desaceleración de la inflación hacia 10,1% interanual. Para 2027 y 2028 se proyectan $1.470 y $1.488 respectivamente, acompañando la baja inflacionaria, que se calcula en 3,7% interanual para el cierre de 2028.

El escenario base también proyecta un crecimiento sostenido del PBI del 5% entre 2026 y 2028. En ese marco, la industria crecería 5,9% en 2026, el comercio 5,6% y el agro 2,7%. El avance de los bienes (5,4%) superaría al de los servicios (4,5%). A pesar de versiones sobre una estrategia para demorar el dictamen hasta después del recambio legislativo del 10 de diciembre de 2025, la convocatoria apunta a fijar la agenda parlamentaria y frenar la iniciativa de la oposición.