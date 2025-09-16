"Un discurso moderado", el análisis de JP Morgan sobre el anuncio de Javier Milei por el Presupuesto 2026

Luego de la cadena nacional, el JP Morgan publicó un análisis del discurso de Javier Milei y destacó algunas frases del presidente argentino.

JP Morgan publicó un informe donde analizó el discurso que Javier Milei dio por cadena nacional, en el cual presentó el Presupuesto 2026. En su resumen, el banco que mide el riesgo País destacó que "el presidente se comprometió a mantener la moderación fiscal como la piedra angular del esfuerzo de estabilización".

El análisis, firmado por Diego Pereira, también remarcó que, en su "discurso moderado", el mandatario "reconoció que amplios sectores de la población aún no están disfrutando de mejores condiciones económicas". En ese marco, comentó que Milei "anunció aumentos reales en el gasto en pensiones, salud, discapacidad y educación, abordando las principales áreas que la oposición ha señalado en el Congreso para desafiar su gestión".

La opinión de JP Morgan sobre el anuncio de Javier Milei Por otro lado, desde JP Morgan subrayaron que Javier Milei "reiteró la moderación fiscal como la piedra angular del programa", y "que hay un reconocimiento de las dificultades económicas que enfrenta la población". En línea con esto, se refirieron al momento en el que el presidente también admitió que "muchos todavía no perciben" la caída sostenida de la inflación, la reducción de la pobreza, la disminución de impuestos y el levantamiento de los controles de divisas "como logros importantes" en su "realidad material".

En su reseña, también comentaron que, por primera vez desde la década de 1990, el gasto nacional está por debajo del provincial, y que "el presupuesto prohíbe el financiamiento del Tesoro por parte del Banco Central, lo que, de lo contrario, implicaría la impresión de dinero y el regreso a una crisis inflacionaria".