Javier Milei se reunió con el presidente de Paraguay, Santiago Peña
Luego de participar de la cumbre conservadora en Paraguay, el presidente argentino Javier Milei tuvo una reunión bilateral junto a su par Santiago Peña.
En el Palacio de López, en Asunción del Paraguay, Javier Milei se reunió con su par Santiago Peña. Este encuentro bilateral tuvo lugar después de que el mandatario argentino diera un discurso en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, por sus siglas en inglés).
En la reunión también estuvo presente Karina Milei, secretaria general de Presidencia. La hermana del presidente lo acompañó en este viaje, a diferencia de la visita que hizo el líder libertario a Las Vegas el mes pasado en medio del escándalo por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.
Qué dijo Javier Milei en la CPAC de Paraguay
En su discurso, Milei envió un contundente mensaje de cara a las elecciones nacionales: "Cualquier opción moderada es funcional al sistema decadente". Por otro lado, comparó la realidad económica del país anfitrión, a quien señaló como "un ejemplo de lo que hay que hacer en materia económica". "Hace décadas abrazaron las ideas de la libertad y la inflación es cosa del pasado, sumado a que no han dejado de crecer en los últimos 20 años", remarcó.