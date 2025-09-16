Javier Milei se reunió con el presidente de Paraguay, Santiago Peña

Luego de participar de la cumbre conservadora en Paraguay, el presidente argentino Javier Milei tuvo una reunión bilateral junto a su par Santiago Peña.

En el Palacio de López, en Asunción del Paraguay, Javier Milei se reunió con su par Santiago Peña. Este encuentro bilateral tuvo lugar después de que el mandatario argentino diera un discurso en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, por sus siglas en inglés).

En la reunión también estuvo presente Karina Milei, secretaria general de Presidencia. La hermana del presidente lo acompañó en este viaje, a diferencia de la visita que hizo el líder libertario a Las Vegas el mes pasado en medio del escándalo por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.

Javier Milei y Santiago Peña en el Palacio Javier Milei y Santiago Peña en el Palacio de López. X | @OPRArgentina