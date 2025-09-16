El Senado y los gobernadores definen la agenda de una sesión que podría complicar a Javier Milei
Gobernadores definen si el Senado insistirá con la ley de ATN vetada por Milei; la oposición asegura tener los votos.
El Senado realizará este martes a las 18.30 la reunión de Labor Parlamentaria para fijar el temario de la sesión prevista para el jueves. La definición central es si se incluirá el tratamiento del veto de Javier Milei a la ley que ordena la distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
La discusión quedó en manos de los gobernadores, que enviarán las instrucciones a sus legisladores. El oficialismo busca frenar la iniciativa mientras acelera la negociación política con los mandatarios provinciales.
Te Podría Interesar
Qué dice la ley que el Senado puede defender
La ley, aprobada en julio con 56 votos a favor y solo uno en contra, obliga a que los ATN —recursos que representan el 1 % de la coparticipación y 2 % del Impuesto a las Ganancias— se repartan de manera automática según los coeficientes federales. El Gobierno vetó la norma y ahora la oposición necesita reunir dos tercios de los votos en dos instancias para insistir con la sanción.
El radical Eduardo Vischi adelantó que los apoyos están asegurados en el Senado. La oposición prevé avanzar el jueves con la insistencia, en un movimiento que replicará Diputados al día siguiente cuando trate los vetos a la ley de financiamiento universitario y a la emergencia pediátrica.
Javier Milei busca blindar el veto
En paralelo, el Gobierno envió al ministro del Interior, Lisandro Catalán, a negociar con los gobernadores y giró fondos extraordinarios por 12.500 millones de pesos a Santa Fe, Entre Ríos, Misiones y Chaco.
El temario del Senado también incluye el régimen de retiro anticipado de la planta temporaria de la Cámara alta y convenios internacionales con Francia y Austria para evitar la doble imposición fiscal.