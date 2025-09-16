El Senado y los gobernadores definen la agenda de una sesión que podría complicar a Javier Milei

Gobernadores definen si el Senado insistirá con la ley de ATN vetada por Milei; la oposición asegura tener los votos.

El Senado quedó a cargo de Bartolomé Abdala, ya que Victoria Villarruel está en el Ejecutivo.

El Senado realizará este martes a las 18.30 la reunión de Labor Parlamentaria para fijar el temario de la sesión prevista para el jueves. La definición central es si se incluirá el tratamiento del veto de Javier Milei a la ley que ordena la distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

La discusión quedó en manos de los gobernadores, que enviarán las instrucciones a sus legisladores. El oficialismo busca frenar la iniciativa mientras acelera la negociación política con los mandatarios provinciales.

Qué dice la ley que el Senado puede defender La ley, aprobada en julio con 56 votos a favor y solo uno en contra, obliga a que los ATN —recursos que representan el 1 % de la coparticipación y 2 % del Impuesto a las Ganancias— se repartan de manera automática según los coeficientes federales. El Gobierno vetó la norma y ahora la oposición necesita reunir dos tercios de los votos en dos instancias para insistir con la sanción.

El radical Eduardo Vischi adelantó que los apoyos están asegurados en el Senado. La oposición prevé avanzar el jueves con la insistencia, en un movimiento que replicará Diputados al día siguiente cuando trate los vetos a la ley de financiamiento universitario y a la emergencia pediátrica.

sesión senadores emergencia en Discapacidad 5 El Congreso rechazó un veto presidencia después de 23 años. NA