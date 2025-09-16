Javier Milei visitará Córdoba luego de una semana marcada por las batallas en el Congreso

A su vuelta de Paraguay, Javier Milei viajará a Córdoba para visitar la Bolsa de Comercio provincial en una semana marcada por la presentación del Presupuesto.

En una semana marcada por los desafíos parlamentarios por la defensa de los vetos presidenciales en la Cámara de Diputados y en el Senado, y en el marco de una nueva marcha federal por la salud y la educación a realizarse este miércoles, Javier Milei aterrizará en Córdoba para brindar un discurso en la Bolsa de Comercio.

La visita se da a raíz del °125 aniversario de la institución económica. La noticia fue informada por el propio Presidente a través de su cuenta de X: "Este viernes... Nos vemos en Córdoba. ¡VLLC!".

La cita tendrá lugar a partir de las 12, en el auditorio Juan Bautista Alberdi. El discurso se dará en el cierre de una semana en la que Javier Milei presentó el Presupuesto 2026 a través de una cadena nacional, este lunes.

Nos vemos en Córdoba.

— Javier Milei (@JMilei) September 16, 2025

La presentación de Javier Milei del Presupuesto 2026 Javier Milei utilizó este lunes la cadena nacional para presentar el proyecto de Presupuesto 2026. En un mensaje grabado desde la Casa Rosada y con marcado tono electoral, expuso durante 15 minutos los principales lineamientos económicos, con especial énfasis en la meta de equilibrio fiscal.