Reapareció el PRO tras el anuncio del Presupuesto 2026 y defendió a Javier Milei

Con un breve mensaje en redes sociales, el PRO defendió el proyecto de Presupuesto 2026 . Así, tal como era de esperar, se confirma el apoyo parlamentario del bloque de diputados que preside Cristian Ritondo .

"Desde el inicio respaldamos el equilibrio fiscal como base del cambio. Que el Congreso discuta el Presupuesto después de dos años es una señal de madurez institucional: ordenar las cuentas y fijar prioridades, con reglas claras", indica el breve texto que publicó en la red social X la cuenta oficial del PRO.

Además, reafirmó que "ese es el rumbo que necesita la Argentina". Uno de los detalles que omite este texto es que el año pasado fue el propio gobierno de Javier Milei el que suspendió el debate parlamentario por el presupuesto.

La publicación del PRO en X con la que defendió el Presupuesto 2026.

El lunes, luego de la cadena nacional, Ritondo señaló: "En apenas 21 meses, Javier Milei sacó a más de 12 millones de argentinos de la pobreza y evitó la hiperinflación".

"No podemos frenar ahora: hay que profundizar el rumbo económico para que el esfuerzo finalmente valga la pena. El equilibrio fiscal es innegociable. No volvamos atrás", agregó en jefe del bloque en su cuenta en X.

El PRO y La Libertad Avanza, aliados en el Congreso

En línea con los acuerdos electorales que llegaron en los distritos electorales más importantes, el PRO y La Libertad Avanza mantienen una sólida unión en la Cámara de Diputados. Si bien no integran un mismo interbloque, la amplia mayoría del partido que preside Mauricio Macri defiende cada una de las medidas del Gobierno de Milei.

Esto se verá reflejado el próximo miércoles cuando traten los vetos a las leyes de financiamiento universitaria, emergencia pediátrica y del Hospital Garrahan y el proyecto que redistribuye los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), impulsado por los gobernadores.

Igualmente, habrá un puñado de diputados del bloque PRO que se abstengan, se ausenten o incluso voten a en contra de la decisión de Milei. Pero la amplia mayoría respalda la gestión libertaria.