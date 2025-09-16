El Gobierno lanzó una chicana contra la oposición tras las críticas al Presupuesto 2026: "Tengan la decencia de leerlo"

Luego de que el presidente Javier Milei presentara el Presupuesto 2026 en cadena nacional , el Gobierno chicaneó este martes a la oposición que cuestionó el proyecto. " Tengan la decencia de leer el proyecto y sentarse a discutirlo ", disparó el vocero presidencial, Manuel Adorni , en conferencia de prensa.

De acuerdo al texto oficial que da cuenta de los gastos e ingresos del Estado nacional, el Ejecutivo tiene previsto asignarle $4,8 billones a las universidades nacionales, un incremento del 5% a las jubilaciones; del 8% en educación y del 17% en salud. En ese sentido, Adorni reiteró qu e dichos aumentos porcentuales serán por encima de la inflación.

La aclaración se produjo en referencia a un posteo del ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, donde este acusaba al Gobierno de vender "espejitos de colores".

"¡17% de aumento en el presupuesto de salud del próximo año! Nos siguen mintiendo. Nos faltan el respeto y subestiman. Proyectan una inflación del 14%, entonces, el aumento es del 3%. Nada. Lamento informar que no alcanza. Son dos años de ajuste, cierre y retiro de todo tipo de cuidado y atención, para ahora, mentirnos, de semejante manera. Usó la cadena nacional con fines electorales y así tratar de “conquistar” de cara a octubre a los sectores que más golpeó durante meses", había cuestionado el funcionario de Axel Kicillof.

Adorni recogió el guante y le contestó al "tuit errático" de Kreplak: "No, los aumentos, para quien haya leído bien el discurso entenderá que los aumentos planteados son por encima de la inflación". En ese marco, agregó: "Esperamos que quienes utilizaron causas nobles para impulsar un descalabro fiscal, tengan la decencia de leer el proyecto y sentarse a discutirlo con seriedad como corresponde".

En ese sentido, el vocero insistió con que el oficialismo está "abierto al debate para tener una charla adulta en el Congreso" y explicar las dudas que hayan. "No desperdiciemos esta oportunidad única", subrayó Adorni, y finalizó: "Históricamente no se le ha dado el lugar que merece, es la hoja de ruta que se le pone al Gobierno para gastar, tenemos plena confianza de que se pueda dar un debate adulto y maduro en un país que lo necesita y mucho".