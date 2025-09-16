Tolosa Paz denunció que el Gobierno destinó partidas del Garrahan a fondos de inversión de Caputo

La diputada nacional de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz, denunció que 40 mil millones del Garrahan fueron a un fondo de inversión de Luis Caputo.

La diputada nacional por Unión por la Patria, Victoria Tolosa Paz, criticó al Gobierno por la gestión de los fondos del Hospital Garrahan. Tras un pedido de acceso a la información pública, la legisladora reveló que más de 40 mil millones de pesos del superávit del centro pediátrico fueron depositados en un fondo de inversión, en lugar de destinarse a su funcionamiento.

“¿Querés saber dónde está la plata del Garrahan? El gobierno tuvo que mostrar los números: 40 mil millones fueron colocados en fondos de inversión. No se usaron para el hospital, sino para mantener el dólar barato”, afirmó Tolosa Paz en sus redes sociales.

Victoria Tolosa Paz denunció al Gobierno por el uso de fondos que deberían ser destinados al Garrahan X

En un video adjunto, la diputada detalló que, aunque el hospital incrementó su facturación en un 453% gracias a sus recursos profesionales, actualmente mantiene un superávit de 18.709 millones de pesos. “Esto ocurre al mismo tiempo que se aplican ajustes que afectaron a más de 200 especialistas”, sostuvo.

Toloza Paz apuntó contra Luis Caputo Tolosa Paz explicó que los fondos se transfirieron al Fondo de Inversión Carlos Pellegrini del Banco Nación, lo que, según su visión, responde a la necesidad del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, de mostrar equilibrio fiscal. La legisladora advirtió que esta política podría llevar a la venta de hasta 50 inmuebles donados al hospital, consolidando lo que calificó como “una timba financiera”.