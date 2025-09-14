Marcha Federal Universitaria y Hospital Garrahan: al Presidente "el pueblo ya lo vetó en las urnas"

La movilización tendrá lugar el miércoles 17 de septiembre, en coincidencia con el debate en la Cámara de Diputados sobre los vetos presidenciales.

Las máximas autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el presidente Oscar Alpa y el vicepresidente Franco Bartolacci, mantuvieron un encuentro con los profesionales del Hospital Garrahan, donde definieron la realización de la tercera Marcha Federal Universitaria en rechazo al veto del presidente Javier Milei.

Cuándo será la próxima marcha universitaria La movilización tendrá lugar el miércoles 17 de septiembre, en coincidencia con el debate en la Cámara de Diputados sobre los vetos presidenciales a las leyes de Emergencia Pediátrica y de Financiamiento Universitario, ambas anuladas por el Ejecutivo.

Marcha de trabajadores del Hospital Garrahan Juan Mateo Aberastain/MDZ

En la reunión también participaron el rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Ricardo Gelpi, y el presidente de la Federación Universitaria Argentina (FUA), Joaquín Carvalho, quienes detallaron la delicada situación presupuestaria del sistema universitario nacional y remarcaron la necesidad de medidas urgentes para garantizar su funcionamiento.

Por parte del hospital, la secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan, Norma Lezana, advirtió en diálogo con Noticias Argentinas que el presidente Javier Milei "abrió una caja de Pandora" al vetar ambas leyes. "El pueblo ya lo vetó en las urnas y ahora, con estos atropellos autoritarios contra la salud y la universidad pública, lo único que hace es provocar una reacción. El Presidente es enemigo de las infancias, de la salud pública y de la universidad", afirmó.