En apoyo al Garrahan, Gladys la Bomba Tucumana criticó los recortes del Gobierno: "Sumamente doloroso"

Gladys La Bomba Tucumana ha usado sus redes sociales para dejar un contundente mensaje a pesar de su bajo eprfil. La cantante, que se presentó en una gala a beneficio del Hospital Garrahan , se refirió a la delicada situación que vive la institución y criticó con dureza al Gobierno.

En una noche marcada por la solidaridad, la cantante la Bomba Tucumana se robó la atención al usar su voz para un mensaje que fue mucho más allá de la música. En una gala a beneficio del prestigioso Hospital Garrahan, la artista no dudó en expresar su profunda preocupación por la situación que atraviesa la institución y lanzó una fuerte crítica a las autoridades.

En medio del duelo por la pérdida de su esposo y una amiga, ambos fallecidos por cáncer, la cantante se conectó de una forma diferente y especial con la causa. "Lamentablemente, acabo de perder a dos seres muy amados, mi esposo y mi representante y amiga que fallecieron por cáncer. Así que me toca el alma de una forma diferente y especial en este día", confesó conmovida.

El Hospital Garrahan, con sus 38 años de excelencia, ha sido un pilar de atención para miles de niños y adolescentes de todo el país. Sin embargo, la institución se encuentra en una situación delicada, enfrentando recortes presupuestarios, bajos salarios para su personal médico y la amenaza de eliminar servicios esenciales, como la residencia para madres del interior que no tienen dónde quedarse mientras sus hijos están internados.

La opinión de la Bomba Tucumana sobre el Hospital Garrahan.

La cantante no dudó en alzar su voz ante la posibilidad de que se eliminen estos servicios: “Me parece sumamente doloroso". Luego sumó otras palabras sin filtros que quedaron resonando: "Es un montón eso que el gobierno o quien quiera hacer esos recortes es una persona que no tiene corazón. Tendrían que reveer absolutamente un montón de cosas que hacen mal y sobre todo esto que es tan sensible”.