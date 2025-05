Gladys la Bomba Tucumana contó cómo fueron los últimos momentos y la charla que tuvo con su pareja antes de la muerte

Gladys La Bomba Tucumana decidió romper el silencio a través de sus redes sociales para despedir a Luciano Ojeda, quien fue su pareja. El joven se encontraba luchando contra el cáncer y tristemente no pudo ganar la batalla contra esta cruel enfermedad que causa mucho dolor.

Matías Ojeda, hermano de Luciano, fue el primero en dar a conocer este triste desenlace a través de sus redes sociales: "Siempre vas a estar en mis memorias de esta manera, hermano, te voy a amar siempre", expresó. Lo cierto es que Gladys decidió compartir un escrito en su Instagram donde cuenta cómo fue el último momento con su pareja y reveló la charla que mantuvieron.

"En lo poco que viviste, por lo menos a mí, me enseñaste tantas cosas: que el dinero no importa, que hay que ser valiente, que es mejor unir que separar, que para amar solo hay que saber hacerlo, y nosotros supimos. Lo dimos todo, mi amor, mi gran amor", expresaba en una parte del mensaje.

Gladys La Bomba Tucumana contó la última charla que tuvo con su pareja. Foto: Instagram/ @gladyslabomba18.

Luego, agregó: "Hace solo unos días me miraste y me dijiste: ‘Mami, perdón’. ‘Ya no más, viví y luché por vos hasta hoy, pero ya no puedo, perdón amor’, me dijiste... Tan lúcido, tan seguro, amándome hasta tu última mirada, tu último beso en mi boca", contó recordando cómo fueron esos últimos instantes.

Gladys junto a Luciano Ojeda. Foto: Instagram/ @luciano.arturo.ojeda.

También sostuvo que "Te amo, te extraño, te necesito, mi gran amor, ¡mi vida! Mi flaco, mi guerrero, mi centurión, mi turco, mi soldado, mi capitán, mi Chano, mi Luciano... Mi gran y único amor eterno. Descansá, amor mío. Ya no duele más", escribió Gladys con mucho dolor.