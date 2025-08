El desgarrador escrito con el que Gladys la Bomba Tucumana recordó a su pareja: "Por qué me dejaste"

En las imágenes que compartió la artista, se ve a Luciano caminando con un hermoso ramo de flores mientras Gladys esperaba en su auto, Inmediatamente al ver a su pareja con este regalo, la sonrisa no faltó en el rostro de la Bomba . Sin embargo, esa sonrisa se borró tras el fallecimiento y confesó que le hace mucha falta en su día a día.

El dolor de Gladys La Bomba Tucumana

Captura de pantalla 2025-08-05 213531 Gladys La Bomba Tucumana recordó a su pareja. Foto: captura de pantalla Instagram/ @gladyslabomba18.

En otra parte de la carta, expresó: "Por qué me dejaste tan desvalida, tan triste, tan sola el alma, mi Chano!!! Mi bombón, decir que te extraño es demasiado poco, para lo que en verdad siento. No logro entender por qué la vida, el destino o no sé qué??? Nos hicieron esto".