Tensión en la Casa Rosada: los diputados de Misiones podrían poner en peligro el veto universitario

En la antesala a la sesión en la Cámara de Diputados para tratar el veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario , el ex gobernador de Misiones , Oscar Herrera Ahuad envió un mensaje público a los legisladores de su provincia que hace temblar el apoyo al Gobierno libertario.

Este martes, a horas de la tercera Marcha Federal Universitaria, se viralizó un video del dirigente donde insta directamente a los diputados nacionales a que rechacen el veto para que los hijos "puedan recibirse, sean profesionales, tengan posibilidades en la vida".

El exgobernador de Misiones le pidió a los diputados que rechacen el veto universitario

"Por eso yo les pido a nuestros diputados nacionales que mañana voten a favor de las universidades públicas, levanten la mano, que los misioneros lo vamos a agradecer", expresó Ahuad en un acto en el marco de su candidatura a diputado nacional por el Frente Renovador de la Concordia.

El mensaje de Herrera Ahuad, salpica de lleno a los cuatro diputados del oficialismo misionero Alberto Arrúa, Yamila Ruiz, Carlos Fernández y Daniel Vancsik, quienes se habían ausentado en la sesión del 6 de agosto, cuando se le dio media sanción a la ley de Financiamiento Universitario.

Gobernador Herrera Ahuad se presenta como candidato a diputado provincial el 7 de mayo. Foto: MDZ

El pedido de Ahuad tiene peso propio por ser hombre de Carlos Rovira, también exgobernador y dirigente histórico del PJ de Misiones. Pero además, pone el foco en uno de los principales ejes del Gobierno nacional para traccionar votos útiles en el Congreso.

Según trascendió, desde la Casa Rosada habrían instado al gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, para que sus diputados esta vez sí ocupen sus bancas para defender el veto. Sin embargo, el mensaje de Ahuad encendió las alarmas del Gobierno libertario.