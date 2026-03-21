Misiones: militares serán juzgados por dejar parapléjico a un soldado

La Justicia Federal de Misiones elevó a juicio oral, público, continuo y contradictorio a nueve militares que cumplían funciones en el Regimiento de Infantería de Monte 30, en la ciudad misionera de Apóstoles . Los militares fueron acusados de dejar parapléjico a un soldado en julio de 2022 por una golpiza que llevaron a cabo como ritual de ascenso.

La víctima, identificada como Michael Natanael Verón, sufrió una lesión medular traumática tras ser obligado a participar de prácticas físicas y humillantes durante el episodio. “Espero que la justicia haga lo que tenga que hacer, la medicina dice que yo ya no podré volver a caminar”, dijo Verón en declaraciones al portal Misionesonline.net.

La elevación a juicio fue firmada por la jueza federal María Verónica Skanata, titular del Juzgado Federal de Posadas, al hacer lugar al requerimiento de elevación a juicio impulsado por la Fiscalía Federal y rechazar los planteos de oposición y los pedidos de sobreseimiento formulados por las defensas.

Con esa decisión, la instrucción quedó clausurada y el expediente será remitido al Tribunal Oral Federal de Posadas, donde se definirá la responsabilidad penal de los imputados.

Todos están imputados, en calidad de autores, por los delitos de abuso de autoridad, lesiones gravísimas y abandono de persona agravado.

De acuerdo con la reconstrucción judicial, los hechos ocurrieron el 8 de julio de 2022, entre las 12 y las 18, en las instalaciones del Club Achalay del Ejército Argentino, en la localidad de Apóstoles.

Según la investigación, esas acciones incluyeron el aporte forzoso de dinero para costear el encuentro, la ingesta obligada y excesiva de bebidas alcohólicas, ejercicios físicos de exigencia bajo el sol y distintas prácticas degradantes. Entre ellas, se mencionan maniobras conocidas dentro del expediente como “buscar petróleo” o “lamer huesos” del suelo, además de corridas, flexiones, vueltas en la arena y saltos reiterados a una pileta con poca agua y en malas condiciones, bajo una orden denominada “carrera mar”.

apostoles dos

En ese contexto, la acusación sostiene que Verón fue obligado a arrojarse por tercera vez a la pileta, instante en el que sufrió un fuerte impacto que le provocó una lesión medular traumática. Como consecuencia, padeció un cuadro irreversible que derivó en vejiga e intestino neurogénico, pérdida permanente de movilidad y sensibilidad en sus extremidades, dependencia funcional para actividades cotidianas e incapacidad laboral permanente.

21 días de internación

La resolución judicial especifica que también hubo una falta de asistencia posterior al episodio. La imputación por abandono de persona agravado se sustenta en que, pese a la gravedad de la situación, el joven no recibió auxilio inmediato en el lugar. La acusación señala que todo ocurrió bajo la mirada de superiores que observaban y alentaban las prácticas.

apostoles tres

Según relató su familia tras el episodio, el joven fue obligado a beber alcohol, humillado delante de sus camaradas y forzado a participar de maniobras físicas sin medidas de seguridad. Su madre, Mónica, había denunciado en ese momento que a su hijo “lo humillaron, le hicieron bailar, le hicieron tomar bebidas alcohólicas”.

Con el paso del tiempo, el propio Verón también contó las consecuencias que le dejó aquel episodio. En distintas entrevistas recordó que muchas cosas no las tiene presentes y que recuperó el conocimiento luego de 21 días de internación. “La caída en la pileta me provocó una lesión dejándome parapléjico", detalló ante la prensa misionera.

El soldado había ingresado al Ejército Argentino en 2016 y, tras seis años en el Regimiento de Monte 30, rindió examen para avanzar en su carrera. Había aprobado y esperaba una celebración por el ascenso, pero terminó con una grave lesión vertebral que afectó su calidad de vida.

apostoles cuatro

Según relató, primero los hicieron servir la comida a sus superiores y que, después del almuerzo, comenzaron las órdenes para beber alcohol y ejecutar distintas pruebas físicas. “En el Ejército te dan una orden y la orden se cumple”, resumió. Sobre el momento en que sufrió la lesión, afirmó: “No recuerdo si me empujaron porque caí de una forma muy mal que me lesionó la médula y me cambió la vida”.

La causa avanzó en paralelo a otros antecedentes recientes vinculados a rituales de iniciación dentro de fuerzas armadas, entre ellos el caso del subteniente Matías Chirino, fallecido en Corrientes pocas semanas antes en circunstancias también asociadas a una celebración de ingreso y consumo forzado de alcohol. En ese marco, la investigación sobre lo sucedido en Apóstoles puso bajo análisis prácticas de sometimiento y abuso dentro de una estructura jerárquica.