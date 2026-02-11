"Lo hostigaron y no le quedó otra": el desgarrador relato del papá del soldado que murió en la Quinta de Olivos

Se confirmó que Rodrigo Gómez fue víctima de una extorsión iniciada a través de una aplicación de citas y sostenida por una organización que operaba desde una cárcel bonaerense.

El lunes se confirmó que Rodrigo Gómez (21), el soldado que se suicidó en la Quinta de Olivos el pasado 16 de diciembre, fue víctima de una extorsión iniciada a través de una aplicación de citas y sostenida por una organización que operaba desde una cárcel bonaerense.

En las últimas horas, el papá del soldado, Juan Carlos Gómez, reveló nuevos detalles sobre la extorsión y apuntó contra las autoridades de la provincia de Buenos Aires.

“Lo empezaron a apretar el 15 al mediodía y para la madrugada del 16 ya había tomado esta decisión. No le dieron una salida. Lo hostigaron y no le quedó otra”, indicó, en diálogo con TN. Y agregó que su hijo actuó bajo presión: “Él no quería defraudar a nadie. No me decepcionó a mí ni a la familia. Estamos orgullosos de él”.

Por otro lado, Juan Carlos se refirió al uso de celulares dentro de las cárceles y apuntó contra las autoridades provinciales. “En las cárceles es moneda corriente tener un teléfono, notebook. Si el gobierno provincial pusiera inhibidores de señal, esto no pasaría. Desde adentro les están sacando la plata a personas que trabajan todos los días”, lamentó.

Rodrigo Gomez soldado quinta de olivos Archivo A su vez, aseguró que ninguna autoridad de la provincia de Buenos Aires se comunicó con su familia. “Están todos perdidos, metidos en un pozo, porque no salen, ni el gobernador ni el ministerio de Buenos Aires se hizo presente”, sentenció. Sin embargo, reconoció que el presidente Javier Milei se comunicó para expresar su apoyo: “Me apoyó en todo y me dijo que esto tenía que salir a la luz lo antes posible por la integridad de mi hijo”.