Quiénes son los presos que extorsionaron al soldado que se suicidó en la Quinta de Olivos

La ministra de Seguridad confirmó que Rodrigo Gómez fue víctima de una extorsión iniciada a través de una aplicación de citas y sostenida por una organización que operaba desde una cárcel bonaerense.

El disparo que terminó con su vida fue realizado con una FAL.

Este lunes, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, acompañada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, brindó una conferencia de prensa y confirmó que siete presos extorsionaron al soldado que se suicidó en la Quinta de Olivos.

Quiénes son los miembros de la banda Según detalló el Ministerio de Seguridad de la Nación la organización era liderada por Tomás Francavilla (22), alias “Nahuel Contti”, detenido por robo a mano armada en la Unidad 36 de Magdalena. A su vez, están involucrados Kevin Manuel Sandoval, alojado en la Unidad 26 de Olmos; y Mauricio José Duarte Areco, también detenido en Magdalena. Los tres coordinaban las maniobras desde el interior de los penales y serán trasladados al Servicio Penitenciario Federal bajo régimen de alto riesgo.

soldado Quinta de Olivos presos Ministerio de Seguridad de la Nación Asimismo, los investigadores determinaron que los sospechosos contaban con colaboradoras que actuaban como receptoras de fondos. Se trata de Iara Cosentino (pareja de Francavilla), Karen Cufré (novia de Duarte), Camila Alejandra Moscato y Erica Yamila Torres.