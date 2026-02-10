Video: intentaron robar un comercio en pleno centro y destrozaron una puerta de vidrio

Ocurrió en una ortopedia del centro mendocino. Los malvivientes violentaron una puerta, pero no pudieron concretar el robo.

Malvivientes destrozaron la madrugada de este martes el ingreso a un local comercial del centro de la Ciudad de Mendoza. Los autores no pudieron concretar el robo y se dieron a la fuga con las manos vacías. No hubo detenidos por el hecho de inseguridad.

El caso se registró en horas de la mañana cuando un vecino salió a trabajar y advirtió que habían destruido una puerta de vidrio de la Ortopedia San Jorge, localizada en calle Rioja 1.052, entre Alem y Garibaldi.

Ante eso, le avisó al propietario del local, quien se dirigió rápidamente hasta su negocio y constató que los maleantes no alcanzaron a llevarse ningún elemento de valor.

El testimonio del dueño de la ortopedia Embed - Intento de robo comercio centro En conversación con MDZ, el dueño del comercio afirmó que esa zona del centro es "complicada" y que en entre la noche y la madrugada hay "mucha gente dando vuelta tratando de hacer daño". Incluso, agregó que recientemente hubo un hecho de inseguridad que tuvo como blanco a un instituto de PAMI, ubicado justo frente a su local.