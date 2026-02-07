Las Heras: detuvieron a dos hombres tras un robo y le secuestraron armas a dos menores

En dos operativos, primero sustrajeron una réplica presuntamente utilizada en un robo de bicicleta y luego sorprendieron a dos menores con un revólver y armas tumberas.

Dos personas investigadas por un robo agravado y otros dos menores armados fueron detenidos en dos operativos este viernes en el departamento de Las Heras. En el primero sustrajeron una bicicleta y una réplica de una pistola. Mientras que en el segundo a los adolescentes le secuestraron un revolver y dos armas "tumberas".

El robo de una bicicleta El primero de los operativos encabezados por la Policía de Mendoza se produjo luego de que una persona haya dado aviso de un robo con arma de fuego en las inmediaciones de la intersección de Olascoaga y 3 de Febrero. Personal policial acudió al lugar y observó un hombre que se desplazaba en bicicleta.

image Lograron interceptarlo en un descampado ubicado entre calles Antártida Argentina y Azcuénaga y tras detenerlo le secuestraron la bicicleta estilo playera, una réplica de arma de fuego y dinero en efectivo.

Simultáneamente, otro móvil policial aprehendió a un segundo presunto delincuente involucrado en el robo, en calle Azcuénaga.

image Dos menores detenidos armados El segundo hecho se produjo horas más tarde en el interior del barrio Cementista, en la intersección de José María Godoy y Perú. A partir de una alerta al CEO, personal de la Unidad Ciclística de Acción Rápida (UCAR) intervino en el interior de una ferretería, donde los dos menores de edad fueron sorprendidos portando armas de fuego.