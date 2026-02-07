Las Heras: detuvieron a dos hombres tras un robo y le secuestraron armas a dos menores
En dos operativos, primero sustrajeron una réplica presuntamente utilizada en un robo de bicicleta y luego sorprendieron a dos menores con un revólver y armas tumberas.
Dos personas investigadas por un robo agravado y otros dos menores armados fueron detenidos en dos operativos este viernes en el departamento de Las Heras. En el primero sustrajeron una bicicleta y una réplica de una pistola. Mientras que en el segundo a los adolescentes le secuestraron un revolver y dos armas "tumberas".
El robo de una bicicleta
El primero de los operativos encabezados por la Policía de Mendoza se produjo luego de que una persona haya dado aviso de un robo con arma de fuego en las inmediaciones de la intersección de Olascoaga y 3 de Febrero. Personal policial acudió al lugar y observó un hombre que se desplazaba en bicicleta.
Te Podría Interesar
Lograron interceptarlo en un descampado ubicado entre calles Antártida Argentina y Azcuénaga y tras detenerlo le secuestraron la bicicleta estilo playera, una réplica de arma de fuego y dinero en efectivo.
Simultáneamente, otro móvil policial aprehendió a un segundo presunto delincuente involucrado en el robo, en calle Azcuénaga.
Dos menores detenidos armados
El segundo hecho se produjo horas más tarde en el interior del barrio Cementista, en la intersección de José María Godoy y Perú. A partir de una alerta al CEO, personal de la Unidad Ciclística de Acción Rápida (UCAR) intervino en el interior de una ferretería, donde los dos menores de edad fueron sorprendidos portando armas de fuego.
Les secuestraron un revólver calibre 32 y dos armas de fabricación casera, tipo tumbera. Además, una manopla, un morral , un celular y otros elementos.
Desde la Oficina Fiscal N°1 dispusieron la aprehensión de los menores en calidad de guarda, el secuestro de las armas y la remisión de las actuaciones a sede judicial.