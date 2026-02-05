Secuestraron 300 kilos de carne por graves irregularidades sanitarias en un trozadero de Las Heras

El procedimiento se realizó en un comercio de Las Heras. Detectaron productos sin trazabilidad, contaminación cruzada y carne sin cadena de frío.

Parte de la carne secuestrada en un trozadero de Las Heras.

Unos 300 kilos de carne fueron secuestrados este jueves en un comercio de Las Heras tras un operativo en el que se detectaron graves irregularidades sanitarias y falta de trazabilidad. Fue durante un operativo realizado en el marco del Plan Estratégico Contra el Abigeato.

El procedimiento fue realizado por la Policía Rural, con apoyo de efectivos de la Comisaría 36° y personal de Bromatología municipal, quienes inspeccionaron un trozadero lasherino para verificar la procedencia, condiciones de conservación y estado sanitario de los alimentos destinados a la venta al público.

Durante la inspección, los efectivos constataron que en dos freezers había carne vacuna, pollo y achuras sin rotulación ni identificación de origen, además de contaminación cruzada entre los productos cárnicos.

operativo-trozadero-lh-1-980x551 Asimismo, en un depósito hallaron seis medias res que no contaban con la temperatura adecuada ni con condiciones de higiene, teniendo en cuenta que el comercio carecía de cámara frigorífica, indicaron las fuentes policiales.

Qué pasará con la carne secuestrada Como resultado del operativo, se decomisaron aproximadamente 300 kilos de carne vacuna, cerdo, achuras y conservas, que fueron trasladados posteriormente a la Planta de Tratamiento de Residuos El Borbollón, donde se procedió a su desnaturalización y destrucción, en resguardo de la salud pública.