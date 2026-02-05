Escape de gas en Palermo: dos hombres intoxicados y un gran despliegue en la zona de Plaza Italia

El incidente ocurrió en la esquina de Santa Fe y Gurruchaga. Dos personas fueron atendidas por inhalación de gas con un gran despliegue para controlar la situación.

El bar donde se produjo la pérdida de gas se encuentra frente al Jardín Botánico.

El hecho ocurrió este jueves por la tarde en el barrio porteño de Palermo, en la esquina de Santa Fe y Gurruchaga, donde se produjo una pérdida de gas en un bar. Como consecuencia, dos hombres debieron ser atendidos por el SAME tras inhalar monóxido de carbono.

El establecimiento se ubica justo frente a la Comisaría N°14A y al Jardín Botánico Carlos Thays, en la zona de Plaza Italia.

La asistencia a las víctimas de inhalación de monóxido de carbono En el lugar se desplegó un amplio operativo con personal del SAME, Bomberos y efectivos de la Policía de la Ciudad. Las víctimas, de 30 y 34 años, fueron asistidas y oxigenadas en el lugar.

Además, trabajaron dos ambulancias junto a una cuadrilla de Bomberos, sin que se reportaran más personas afectadas por inhalación.