Las Heras: un hombre fue encontrado muerto y su pareja estuvo días junto al cuerpo

El hecho sucedió en el Barrio Santa Teresita de Las Heras. El hombre llevaba varios días fallecido y el alerta lo dieron los vecinos. (Foto ilustrativa)

Una hombre adulto mayor fue encontrado fallecido este viernes en el barrio Santa Teresita, de Las Heras, y junto a su cuerpo estuvo varios días su pareja.

El hecho llegó a las autoridades policiales por el alerta de los vecinos. Según indicaron, las dos personas llevaban varios días sin ser vistos y, ante la presencia de un fuerte olor en el lugar y sin movimientos en la vivienda, decidieron avisar a los efectivos de seguridad.

Cuando arribaron a la zona, el personal policial se encontró con al hombre muerto y una mujer a su lado, con pocos signos vitales. Quedó internada en estado de gravedad.

Desde el Ministerio de Seguridad habían señalado que la persona fallecida era el hombre, pero la Fiscalía confirmó a MDZ que quien había perdido la vida fue la mujer.

La investigación por la muerte en Las Heras Asimismo, se trataría de una muerta sin asistencia médica y está prácticamente descartado un homicidio, ya que no se observaron signos de violencia ni indicios de forzamiento en los accesos a la vivienda.