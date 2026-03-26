"Mi papá está loco": el dramático caso de violencia de género por el que detuvieron a un hombre en Las Heras

Una dramática escena se vivió la mañana de este jueves por un caso de violencia de género en Las Heras . Los policías desplazados al lugar encontraron a dos niños llorando fuera de su casa y, a pocos metros, su madre visiblemente lastimada y desconsolada. Por el hecho detuvieron a la pareja de la mujer y padre de los menores.

El sospechoso, de 34 años, fue aprehendido en el interior de la vivienda familiar, luego de ser señalado por sus propios hijos como autor de la agresión que sufrió su madre. A raíz de eso, quedó alojado en una dependencia policial, a disposición del a Justicia.

La información a la que accedió MDZ señala que habían pasado algunos minutos desde las 10.30 cuando un llamado a la línea de emergencias 911 dio aviso acerca de una supuesta riña en un complejo de departamentos de calle Independencia al 2100 .

Frente a eso, personal de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras ( UEP ) se dirigió hasta el lugar, donde encontraron dentro de un pasillo comunero a dos niños, un varón y una nena de 8 y 10 años, respectivamente, quienes lloraban desconsoladamente: "Mi papá está loco", alcanzó a decirle uno de ellos a los funcionarios.

Acto seguido, los uniformados ingresaron al inmueble donde se produjo el hecho y estaba la madre de los pequeños, en un rincón de la propiedad. La mujer, de 30 años, se mostraba atemorizada y conmocionada, con lágrimas en los ojos. Además, a simple vista se notaba que tenía lesiones en el cuerpo , detallaron fuentes allegadas a la causa.

Cómo seguirá la investigación por violencia de género

De forma inmediata, los efectivos aprehendieron a su pareja como sospechoso de la agresión que sufrió la mujer —se reservan las identidades por tratarse de un caso de instancia privada— y, por disposición de un ayudante fiscal de turno de la Oficina Fiscal Las Heras N°2, quedó detenido en la Subcomisaría Iriarte.

En tanto, la víctima del ataque tuvo que ser trasladada a una sede judicial para radicar la denuncia correspondiente y, tras eso, personal médico iba a constatar las lesiones que presentaba en su cuerpo.

A partir de la incorporación de esas y otras pruebas, se iba a definir la situación procesal del presunto maltratador, cuya causa pasará a la órbita de la Unidad Fiscal de Violencia de Género.