Noche perfecta en Las Heras: nocaut, guerra y dos títulos que no se movieron de Mendoza

Las Heras vivió una noche de boxeo a puro nocaut y emoción. En el estadio Vicente Polimeni, la velada internacional “Cuna de Campeones VI” terminó con el mejor resultado posible para los locales: los títulos se quedaron en casa .

El gran impacto lo dio Abraham Buonarrigo , que no dejó dudas y liquidó por KOT en el tercer asalto al experimentado uruguayo Rafael Sosa Pinto. El mendocino, con un gancho al hígado letal, cerró una actuación contundente y se adueñó del título Cono Sur semipesado de la AMB, desatando el festejo del público.

Pero no fue la única alegría. Brisa Alfonso también se subió al protagonismo y firmó una sólida victoria por puntos ante la boliviana Melissa Bascope. La “China”, campeona argentina, mostró carácter y paciencia en una pelea trabajada ante una rival incómoda, logrando una de sus mejores producciones como profesional.

Con la remera de Underc0de, el Turco se consagró campeón en Las Heras.

La noche tuvo más acción. El combate entre Jonathan Arena y Lucas Rojas quedó sin decisión tras un cabezazo accidental que obligó a frenar la pelea en el segundo round. En tanto, Ángel David Monti no perdió tiempo y resolvió su duelo en el primer asalto con un golpe demoledor ante Víctor Díaz.

cuna de campeones Polimeni (1) El Polimeni de Las Heras a todo nocaut con Brisa Alfonza.

El cierre también fue explosivo: Juan Carlos " La Bestia" Castro, de Villa Seca, necesitó apenas un round para despachar a Matías Soto, en una pelea que en la previa asomaba más pareja de lo que terminó siendo.

Además, la velada contó con una extensa cartelera amateur, donde varios jóvenes talentos mostraron su potencial ante el público mendocino, en combates intensos y bien disputados.

Con organización de Pandolfino Box y el respaldo de organismos provinciales y municipales, la noche dejó en claro una cosa: el boxeo mendocino está más vivo que nunca… y pega fuerte.





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Fotos Prensa Pandolfino Box