Tenía pedido de captura, intentó abusar de su exnovia y la golpeó: cayó tras un caótico operativo en Las Heras

Un joven de 25 años protagonizó un episodio de violencia de género y un caótico operativo en el barrio Santa Teresita , Las Heras . Tenía pedido de captura por un hecho previo y ahora fue acusado de entrar a la casa de su exnovia por la fuerza, intentar abusarla sexualmente y golpearla. Durante el procedimiento para atraparlo, tres móviles resultaron dañados.

Fuentes policiales relataron a MDZ que todo comenzó alrededor de las 20.30 cuando una mujer, de 35 años, se presentó en la Comisaría 36° para denunciar que su expareja, de quien ya lleva un largo tiempo separada, entró por la fuerza a su domicilio de la mencionada barriada lasherina y quiso obligarla a tener relaciones sexuales.

Ante la resistencia que ofreció la mujer, continuó relatando, el sujeto la golpeó y le torció los dedos de la mano derecha. Tras la agresión, el sospechoso se rehusó a irse de la vivienda, por lo que la víctima decidió retirarse junto a sus hijos y se dirigió inmediatamente hasta la dependencia policial.

Tras escuchar los dichos de la mujer, el ayudante fiscal de turno de la Oficina Fiscal Las Heras N°2 dispuso que se le brindara atención médica y así se constató que tenía hematomas en el brazo, el hombro izquierdo y en el rostro y posible luxación de los dedos de la mano derecha, detallaron las fuentes del caso.

Al mismo tiempo, cinco movilidades de la Comisaría 36° , la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras ( UEP ) y de la Jefatura Departamental de Seguridad Las Heras , se desplazaron hasta el Santa Teresita para atrapar al presunto autor de las agresiones, quien, además, presentaba pedido de captura solicitado el 20 de noviembre del año pasado por otra causa de violencia de género.

El operativo cerrojo y los móviles dañados

Sin embargo, como suele pasar en esa barriada, el trabajo de los efectivos se vio obstaculizado por malvivientes que comenzaron a atacar a piedrazos las movilidades. En medio de esa situación, los funcionarios detectaron que el acusado salió de la casa de la denunciante y se dio a la fuga por los techos de los domicilios aledaños.

Más allá de las dificultados, los uniformados montaron un operativo cerrojo y lograron atrapar al sujeto —se reserva la identidad por tratarse de una causa de instancia privada— entre las manzanas H e I, haciendo uso de material antidisturbio ante la resistencia que ofreció al ser arrestado.

WhatsApp Image 2026-03-26 at 12.06.40(1) La rotura en la luneta de una de las camionetas policiales. Gentileza.

Los policías lo evacuaron hacia una zona segura, mientras continuaban siendo blanco de las agresiones con elementos contundentes por parte de los violentos vecinos. Luego, el causante fue trasladado hasta la Subcomisaría Iriarte, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

De acuerdo con la información, durante el procedimiento tres patrullas policiales resultaron con daños: una con hundimiento en la puerta izquierda; otra con rotura de cristal en la puerta delantera derecha, hundimiento en el interior de la caja y en el guardabarros izquierdo; mientras que la restante quedó con la luz de stop externa rota y también con daños en la luneta.