Volvió a caer el "Ratita" en Las Heras: salió hace un mes de la cárcel y a los pocos días pidieron su captura

Hace casi una década que un sindicado delincuente conocido como el Ratita tiene al maltraer a los policías de Las Heras . El malviviente, identificado como Cristian Diego Sánchez , cuenta con historial de 30 aprehensiones y detenciones por diversos hechos. El mes pasado salió de la cárcel , a donde ingresó por violencia de género , y este jueves volvió a ser detenido .

La reciente captura del Ratita fue efectivizada alrededor de las 14.20 del citado día por personal de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras ( UEP ), mientras realizaba un recorrido preventivo por las inmediaciones del barrio Santa Teresita , donde Sánchez tiene domicilio.

En medio de las tareas de rutina, los efectivos notaron a un sujeto que caminaba por el cruce de calles Simón Bolivar y Lencinas , quien advirtió la presencia policial y salió corriendo en dirección a un domicilio de la barriada, al cual ingresó para ocultarse con colaboración de otros vecinos de la zona.

Para ese momento, los funcionarios había notado que se trataba del Ratita y tenían conocimiento de que sobre él pesaba un pedido de captura . Esa medida fue requerida el sábado 21 de este mes por las autoridades judiciales, tras una nueva denuncia de violencia de género que radicó la expareja de Sánchez.

Además, a raíz de esa situación, la denunciante permanecía con custodia policial en su domicilio. Por eso, el sospechoso era intensamente buscado no solo para ponerlo a disposición de la Justicia, sino también para neutralizar la posibilidad de que se produjera una nuevo hecho que ponga en riesgo la integridad física de la mujer.

Teniendo en cuenta todo eso, los uniformados siguieron al Ratita hacia el interior de la propiedad y lo encontraron tratando de esconderse en uno de los dormitorios. Durante la aprehensión, el acusado ofreció abundante resistencia y se debió hacer uso de la fuerza pública para reducirlo. Una vez controlado, lo ingresaron al microcalabozo de la movilidad.

Finalmente, personal de la Oficina Fiscal Las Heras-Lavalle N°2 ordenó que Sánchez quedara alojado en la Subcomisaría Iriarte, donde permanecía a disposición de la Unidad Fiscal de Violencia de Género.

Tres denuncias por violencia de género en pocos meses

De acuerdo con la información a la que accedió MDZ, en los últimos cinco meses el Ratita fue denunciado en tres oportunidades por su exnovia. Tras la primera de las presentaciones judiciales que formuló la mujer por lesiones leves agravadas por mediar violencia de género, en octubre del año pasado, Sánchez fue detenido dos veces y en ambas ocasiones recuperó la libertad al poco tiempo.

Al mes siguiente, su expareja acudió nuevamente a la Justicia y lo acusó por un nuevo episodio de lesiones leves en contexto de violencia de género. Esa segunda denuncia motivó que las autoridades intervinientes solicitaran su captura, la cual fue efectivizada el 23 de diciembre por personal de la UEP Las Heras durante un procedimiento en el barrio Santa Teresita.

Tras eso, fue imputado y alojado en un penal de la provincia por decisión del fiscal de Violencia de Género Martín Lucero. No obstante, su estadía carcelaria se interrumpió al cabo de dos meses, ya que fue liberado ante la falta de pruebas que permitieran mantenerlo tras las rejas.

De esa forma, el Ratita regresó a las calles tras su breve paso por prisión, aunque no tardó en volver a quedar en la orden del día: el pasado fin de semana su ex lo denunció otra vez por presuntos maltratos y desde la Justicia solicitaron su inmediata detención, que se concretó este jueves en Las Heras.

Robos, tiroteos y un asesinato: los antecedentes del Ratita

Cristian Diego Sánchez comenzó a tomar notoriedad hacia medidados de 2018, periodo en el que fue señalado como uno de los soldaditos de Stella Linda Sández, presunta jefa de un clan familiar dedicado al narcomenudeo en los barrios del distrito lasherino de El Plumerillo.

Los investigadores sostenían que por aquel entonces era compañero delictivo del hijo de la mujer sindicada por venta de droga, un menor de edad apodado el Davicito, quien también supo protagonizar diversos ilícitos en ese sector del departamento.

En ese contexto, ambos estuvieron sospechados por el asesinato de Enzo Gabriel Bogado, un joven de 22 años ultimado de un balazo el 1 de junio de ese año en el barrio Santa Teresita. La hipótesis que manejaban los detectives del caso sostenía que la víctima tenía problemas de consumo y compraba estupefacientes a los Sández.

Portada Enzo Bogado Enzo Bogado, el joven asesinado en 2018 en el barrio Santa Teresita. MDZ.

Justamente, el día del crimen, Bogado le hizo un reclamo y discutió con unos sujetos a cargo de un quiosco de venta de drogas que, supuestamente, formaba parte de las estructura del mencionado clan familiar. En medio de ese altercado, le dispararon por la espalda y terminó perdiendo la vida.

Casi en paralelo, los dos malvivientes quedaron imputados por dos tiroteos perpetrados ese mismo año contra una hermana de Stella Linda Sández. A pesar de su complicada situación, Sánchez terminó siendo absuelto en los tres expedientes por falta de pruebas en su contra.

Pero sus problemas con la Justicia no acabaron, ya que en medio de la investigación por el asesinato y los tiroteos, el Ratita se fugó de la Subcomisaría Iriarte luego de ser detendio. Al cabo de un mes, policías lograron recapturarlo en una vivienda donde funcionaba un punto de venta de drogas, en la cual secuestraron marihuana lista para la venta.

Con el paso de los años, Sánchez tuvo decenas de pasos por comisarías del Gran Mendoza, en varias ocasiones por averiguaciones de antecedentes y otras como sospechoso de diferentes ilícitos, tal como sucedió en marzo de 2022 cuando vecinos de la Sexta Sección lo atraparon como presunto autor del robo de un celular. Ese mismo año también fue investigado por un hurto simple, pero logró esquivar la condena en ambas causas.

Recién en marzo de 2023 recibió su primera sentencia condenatoria, la única en su haber, por una causa de lesiones leves agravadas. En esa oportunidad, accedió una pena condicional, por lo que pudo cumplir el castigo fuera de la cárcel.

Ahora, luego de ser objeto de tres denuncias en su contra, la Justicia deberá definir si mantiene o no tras las rejas al Ratita.