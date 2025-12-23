Droga, fuga y un homicidio: el temible perfil de un exconvicto detenido por violencia de género

En los últimos años, Cristian Diego Sánchez , más conocido como el Ratita, no ha parado de pasar por comisarías y cárceles mendocinas. En 2018, tomó relevancia cuando fue investigado por un homicidio con tintes narco y luego se fugó de una dependencia policial. Ahora, siete años después, volvió a ser detenido este martes por una causa de violencia de género .

El procedimiento que desembocó en una nueva caída del Ratita, tuvo lugar pasado el mediodía cuando personal de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras ( UEP ) recorría el interior del barrio Santa Teresita , localizado en el distrito de El Plumerillo .

Cuando pasaban a bordo de la movilidad por el cruce de calles Ameghino y Lencinas , observaron a un sujeto con similares características a las de Sánchez, el exconvicto que era intensamente buscado por una denuncia de violencia de género radicada 25 de noviembre y por la que se había colocado una consigna policial en el domicilio su expareja.

Inmediatamente, los uniformados lograron interceptarlo sobre la vereda este de la mencionada intersección y lo aprehendieron. Sin embargo, mientras lo ingresaban al microcalabozo de la patrulla, un grupo de malvivientes arremetió contra los funcionarios y arrojaron abundantes elementos contundentes.

A raíz de eso, los violentos individuos provocaron daños en el parabrisas de dos vehículos policiales: un auto Renault Logan y una moto Honda Tornado 250cc , motivo por el cual debieron retirarse rápidamente del lugar.

Posteriormente, se constató que el sujeto aprehendido era el Ratita y que le figuraba un pedido de captura, solicitado por el fiscal de Violencia de Género Gerardo Manganiello. Frente a esa situación, Sánchez fue trasladado hasta la Subcomisaría Iriarte, donde quedó alojado a la espera de que el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) defina su situación procesal.

Conflictos por drogas y un asesinato impune

Hacia fines de 2018, Cristian Diego Sánchez comenzó a ser nombrado en diferentes investigaciones por conflictos armados en las barriadas de El Plumerillo, presuntamente vinculados a la disputa del territorio de venta de drogas.

Portada Enzo Bogado Enzo Bogado, el joven asesinado en 2018 en el barrio Santa Teresita. MDZ.

En ese entonces, los detectives policiales sostenían que el Ratita respondía a una sindicada jefa narco de la zona, identificada como Stella Linda Sández (41), y solía actuar junto al hijo de esa mujer, quien era menor de edad y apodaban el Davicito.

Ambos delincuentes juveniles terminaron acusados como autores de dos tiroteos y el asesinato de Enzo Gabriel Bogado, un joven de 22 años asesinado de un balazo el 1 de junio de 2018 en el barrio Santa Teresita. Sin embargo, debido a las escasas pruebas y el silencio de los testigos, ninguno de los dos fue condenado por el hecho de sangre y el caso quedó impune.

Una fuga y otras detenciones

En medio de la investigación por el crimen de Bogado, Sánchez fue capturado el 7 de noviembre de 2018 y alojado en la Subcomisaría Iriarte (misma dependencia en la que este martes quedó alojado). No obstante, al día siguiente se escapó junto a otro detenido, luego de violentar el candado de una celda.

Casi un mes después, el 4 de diciembre de ese mismo año, personal de la UEP Las Heras descubrió que se estaba ocultando en un quiosco de venta de drogas y lo sorprendieron mientras fraccionaba marihuana en un domicilio de la manzana C del barrio Santa Teresita.

En la subcomisaría Iriarte están detenidos los sospechosos. Foto: Gentileza La Subcomisaría Iriarte, donde son alojados los detenidos por causas judiciales en Las Heras. Archivo MDZ.

En esa oportunidad, los efectivos secuestraron 140 gramos de marihuana, una balanza, dinero en efectivo, elementos de corte y fraccionamiento y un arma tumbero con proyectiles calibre 22.

Atrapado por vecinos de la Sexta Sección

Algunos años más tarde, luego de quedar desvinculado por el asesinato de Enzo Bogado, el Ratita volvió a ser noticia en marzo de 2022, luego de ser marcado por el robo de un celular en plena Sexta Sección de la Ciudad de Mendoza.

Ante los gritos de auxilio de la mujer que sufrió el asalto, un grupo de vecinos lo persiguió e interceptó, propinándole una golpiza en el cruce de calles Paraná y Huarpes. Acto seguido, Preventores intervinieron en el hecho y dieron aviso a personal policial, constatando que Sánchez tenía tres pedidos de captura por causas de vieja data.

Pese a eso, el Ratita no tardó en regresar a las calles y a mediados de este año volvió a ser citado por la Justicia, ya que fue elevada a juicio por la causa de robo. No obstante, jamás se presentó a las audiencias y se solicitó su captura nuevamente, de acuerdo con fuentes judiciales.

En el medio, fue denunciado en dos ocasiones por presuntos episodios de violencia de género, que motivaron este miércoles su detención.