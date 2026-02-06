Los videos que complican al presunto autor de dos asaltos a mano armada detenido en Las Heras

El presunto autor de dos asaltos a mano armada fue detenido la tarde de este viernes en Las Heras . El sospechoso circulaba a bordo de un Volkswagen Up blanco denunciado como robado. Ese vehículo fue mencionado en dos atracos en la vía pública, uno de los cuales quedó filmado por cámaras de seguridad. MDZ accedió a los videos del hecho.

Fuentes policiales relataron que el procedimiento tuvo lugar alrededor de las 13.30 cuando efectivos patrullaban el distrito de El Plumerillo y detectaron al mencionado automóvil estacionado sobre calle Independencia, cerca del cruce con Álvarez Condarco , con dos sujetos a bordo.

A sabiendas de que podía tratarse del mismo vehículo utilizado en dos asaltos registrados en los últimos días en el departamento, se frenaron para verificar el dominio. Pero, en ese instante, el conductor aceleró para escapar de los policías.

Allí se inició una breve persecución por calle Independencia , en dirección al este. En medio del trayecto, el sujeto al mando del vehículo frenó en la intersección con Remedios de Escalada, donde bajó el acompañante y se fugó a pie.

En tanto, el conductor, identificado como Mauro Emanuel Pinna (26), fue aprehendido en el lugar y luego lo trasladaron a la Subcomisaría Iriarte por disposición de la Oficina Fiscal Las Heras N°2 , que estuvo a cargo de las primeras actuaciones en la causa.

WhatsApp Image 2026-02-06 at 16.36.08(1) El Volkswagen UP robado en el que se movilizaba el sospechoso. Gentileza.

En paralelo, los funcionarios verificaron que el Volkswagen UP tenía colocada la chapa patente de un Fiat 125 en la parte delantera. Por eso, utilizaron otros guarismos identificatorios para rastrearlo en la base de datos policial y así confirmaron que presentaba pedido de secuestro por una denuncia de hurto agravado radicada el 21 de enero.

Frente a eso, se dispuso el secuestro del vehículo, el cual iba a ser analizado por personal de la Policía Científica y también por detectives de la División Sustracción de Automotores.

Los videos que complicaron al sospechoso

Embed - Robo Las Heras 2

Tras la detención del conductor del Volkswagen UP, se buscará determinar si el sujeto actuó en dos asaltos a mano armada ocurridos días atrás en las calles de Las Heras, ya que en ambos hechos los malvivientes se movilizaban en un vehículo con las mismas características.

Uno de esos robos, ocurrido el sábado 31 de enero en calle Mathus Hoyos al 900, fue captado por cámaras de seguridad apostadas en esa zona. Las imágenes llegaron a las manos de los investigadores y mostraron el accionar de los delincuentes.

La información policial señala que el asalto ocurrió a las 18.17 del citado día, cuando una mujer llegaba a bordo de su bicicleta Lowrider, rodado 29, y fue sorprendida por dos sujetos que descendieron de un Volkswagen UP blanco, uno de los cuales le apuntó con un arma de fuego.

Embed - Robo Las Heras

De esa forma, el maleante armado consiguió quitarle la bicicleta a la víctima y, junto a su complice, se dieron a la fuga en ambos vehículos hacia el oeste de calle Mathus Hoyos.

El otro asalto denunciado

Por su parte, algunas horas antes ese mismo día, otro episodio de similares características se registró en calle Molinero Tejada al 2.000.

De acuerdo con las fuentes del caso, una pareja de repartidores de Pedidos Ya estaban llegando a su domicilio luego de trabajar. Pasadas la medianoche de la citada jornada, fueron sorprendidos por dos individuos, uno de los cuales lo amenazó con una pistola calibre 9 milímetros.

El malviviente armado los amenazó de muerte y las víctimas no tuvieron otra opción más que entregarles la Honda Wave 110cc que ambas utilizan para trabajar, agrega la información.

Acto seguido, uno de los ladrones escapó en la moto y el otro subió al Volkswagen UP blanco y también inició su huida.

Menos de una semana después, los uniformados lasherinos pudieron dar con el auto utilizado en ambos hechos y atraparon al posible autor de los asaltos.