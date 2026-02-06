Escándalo en la Legislatura bonaerense: denunciaron a un empleado por abuso y acoso sexual

Una empleada de la Legislatura bonaerense denunció a Marcos Facio, jefe de mantenimiento y subsecretario gremial de UPCN.

Mientras avanza la causa que investiga la presunta secta conocida como “La Orden de la Luz ”, liderada por dos empleados del Senado de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Daniel Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, un nuevo escándalo sacude a la Legislatura bonaerense.

Una empleada administrativa denunció por abuso y acoso sexual a Marcos Facio, jefe de mantenimiento y subsecretario gremial de UPCN. Los hechos habrían ocurrido en enero de 2022 y según trascendió, la víctima arrastraba acoso laboral desde que entró al Senado en 2007.

De acuerdo a la denuncia revelada por el diario El Día, Facio habría ejercido su posición de poder para cometer distintas actos de violencia sexual, tanto contra la denunciante como contra otras trabajadoras.

Los aberrantes detalles de la denuncia Uno de los episodios ocurrió cuando la mujer estaba trabajando en su oficina. En un momento, entró Facio y le habría dicho que le realice sexo oral. La víctima se negó y lo alejó para evitar que el ataque se consumara.

Legislatura bonaerense Recién en 2024, la víctima realizó la denuncia y explicó que no había denunciado antes debido al hostigamiento laboral y las amenazas. Finalmente, en enero de este año, la Justicia resolvió dictar una serie de medidas cautelares. Entre ellas: prohibición de acercamiento a la víctima por un plazo de 60 días, refuerzo del patrullaje policial en el domicilio de la denunciante, un botón antipánico y la intervención de organismos especializados en asistencia a víctimas de violencia de género.