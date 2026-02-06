Operativo en Las Heras: atraparon a dos hermanos sospechados de cometer un par de robos en pocas horas

Un operativo policial permitió detener la mañana de este viernes a dos hermanos sospechados de cometer dos robos en pocas horas en Las Heras . Los sospechosos, uno de los cuales es menor de edad , cayeron con una moto y una bicicleta , las cuales habían sido recientemente sustraídas en diferentes hechos.

El procedimiento tuvo su inicio pasadas las 11.40 mientras efectivos de la Guardia Motorizada fueron desplazados hacia el cruce de calles Siria y San Miguel , donde dos sujetos fueron detectados empujando una moto y una bicicleta a la par.

Cuando las movilidades arribaron hasta ese lugar y se toparon con los sospechosos, estos abandonaron los dos rodados y se dieron a la fuga a pie en diferentes direcciones.

Con apoyo de personal de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras ( UEP ) se realizó un operativo cerrojo, mediante el cual lograron atrapar a los dos individuos, secuestrándole a uno de ellos un botinero en el cual llevaba un destornillador y un tijerón.

Por su parte, también incautaron la moto Honda Biz 125cc y una bicicleta Venzo rodado 29 que abandonaron al intentar darse a la fuga.

La moto recuperada y una de las patrullas policiales que participó del operativo.

En principio, al identificar los vehículos no surgió que presentaran medidas pendientes. No obstante, llamó la atención que la motocicleta tenía los cables puenteando para darle arranque, por lo que posiblemente había sido recientemente sustraída.

Dos robos consecutivos

Para determinar el origen de la misma, se envió una movilidad hasta la casa del hombre que figuraba como propietario y al entrevistarlo explicó que estaba guardada desde el martes en una cochera que comparte con otros vecinos, en calle Almafuerte al 1.800. Al parecer, en horas de la mañana de este viernes, sujetos ingresaron a ese lugar y la robaron.

En tanto, también se logró localizar a la dueña de la bicicleta secuestrada, la cual fue sustraída pasadas las 2 de este viernes del interior de un complejo de departamentos de calle Álvarez, en el barrio Covicuyo.

La herramientas que tenían en su poder los sospechosos, posiblemente utilizadas para la comisión de delitos.

La mujer denunció que escuchó ruidos desde el exterior y al asomarse por la ventana observó a tres sujetos, uno de los cuales se llevaba la bicicleta y vestía una campera de tres colores y gorro de lana. Aparentemente, los autores escaparon por calle Álvarez hacia el sur y luego se descubrió que habían forzado la cerradura del ingreso a la cochera.

La situación de los hermanos detenidos

Con toda esa información, los dos sospechosos quedaron complicados, por lo que uno de ellos, identificado como Lautaro Samuel Caro Luján, de 18 años, fue trasladado a la Subcomisaría Iriarte, donde quedó a disposición de la Justicia.

A la vez, su hermano y cómplice, de 15 años, fue trasladado en calidad de guarda hasta la Comisaría 16°, donde iba a ser entregado a sus padres, ya que se trata de un menor de edad inimputable.