La historia de los hermanos ladrones de Luján de Cuyo y el sorprendente prontuario de uno de ellos

La detención de Julian Alberto Fernández , de 26 años, es un episodio más en su vida atravesada por una multitud de robos en las calles del distrito de Carrodilla, Luján de Cuyo , junto a su hermano. Los vecinos de la zona compartieron videos de sus delitos y repasaron la historia familiar de los Fernández a lo largo de los años.

Tal como ya reveló MDZ, se trata de dos jóvenes de apellido Fernández, quienes perpetran robos en la zona prácticamente todas las mañanas.

Desde que los Fernández comenzaron su vida delictiva en la zona, los vecinos rápidamente los identificaron. Según explicaron a este portal, su modus operandi siempre fue el mismo: saltar paredes o rejas para sustraer lo que encuentran a su paso.

Normalmente, estos robos son de garrafas, materiales de construcción, ropa y electrodomésticos. Es decir, que no diferencian qué robar, sino que se llevan lo que encuentran.

A partir de persecuciones ocurridas durante los años, tanto los residentes como las autoridades identificaron dos puntos que los hermanos utilizan para ocultarse. El más reciente es un aguantadero ubicado sobre la calle Terrada, a pocos metros de la Costanera Sur.

Sin embargo, durante los primeros años de sus robos, el punto neuralgico de ambos era la casa de su madre, que se encuentra en la calle Massera.

De acuerdo con los vecinos que conocen de primera mano el núcleo familiar de los Fernández, la madre de los hermanos es una persona trabajadora que nunca se metió en el hampa mendocino a diferencia de sus hijos.

image

Aunque afirmaron que el hermano detenido ya no reside en este lugar, se relató que una persecución reciente, a mano de uno de los vecinos denunciantes, terminó con Julián Fernández ocultándose en la casa de su madre nuevamente.

Cómo cayó nuevamente uno de los hermanos

Este último caso, donde cayó uno de ellos, ocurrió este domingo pasadas las 6.20 en una empresa de transporte ubicada en calle Terrada. Allí, Julián Fernández se metió con el objetivo de llevarse algunas herramientas y otros elementos de valor. En el video se lo ve deambulando por la zona, buscando qué se podría llevar.

robo carrodilla

El ilícito fue frustrado por efectivos de la Comisaría 47°, quienes divisaron al sujeto en las inmediaciones de la calle Juan José Paso con varios elementos de construcción en su poder, como una soldadora y una amoladora, entre otros bienes.

image

Tras el secuestro de lo robado, se procedió con la identificación del sujeto, momento en el cual se percataron de su impactante prontuario, el que cuenta con más de 100 aprehensiones que datan desde el año 2019 hasta esta última detención.

Más denuncias y videos de sus robos

Según denunciaron a este medio, en el barrio Pinar del Sol, ubicado dentro de la zona "preferida" para los ladrones, tienen lugar sus robos prácticamente una vez por semana, principalmente a manos de Julián Fernández.

Dentro de dicha barriada, varios de estos robos fueron grabados por las cámaras de seguridad. Tanto en casas como en garitas de seguridad. Siempre con los Fernández como protagonistas.

robo hermanos fernandez

En las viviendas de la barriada se compartieron imágenes de Julián Fernández aprovechando un momento para meterse a robar después de deambular por la zona.

robo hfernandez

La situación de los hermanos en la zona ha sumido a la comunidad en un estado de miedo constante y hartazgo. Así, los propietarios manifiestan que perdieron la tranquilidad que antes disfrutaban en sus calles y buscan soluciones efectivas contra los hermanos ladrones.