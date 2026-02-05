La entrevista al niño de 13 años que nadó durante 4 horas para salvar a su madre y a sus hermanos

Austin Applebee, de apenas 13 años, no podía creer que acababa de tocar tierra después de haber pasado las últimas dos horas nadando.

Y aun así, todavía tenía que encontrar a alguien que lo pudiera ayudar a rescatar a su madre , Joanne, su hermano Beau y su hermana Grace, a quienes la corriente se los había llevado mar adentro mientras hacían kayak y paddle board en una playa del occidente de Australia.

Todo había empezado como una salida normal, pero los vientos y la fuerte corriente los alejaron de la orilla.

"Perdimos los remos y nos alejamos aún más de la orilla... Todo salió mal muy, muy rápido".

Joanne decidió enviar a su hijo Austin en uno de los kayaks a buscar ayuda mientras ella se quedaba atrás con sus dos hijos menores.

"Al principio, enviamos a este joven de vuelta a la orilla para que buscara ayuda, porque no parecía que estuviéramos tan lejos de la costa", contó la mujer.

Con lo que no contaban era que el kayak que Austin se había llevado tenía un agujero y pronto, el joven se vio en una aparatosa situación.

"Empezó a volcarse, perdí un remo y supe que estaba en problemas", recordó. "Empecé a remar con el brazo".

Pero al ver la futilidad de sus esfuerzos, Austin tomó la decisión de tratar de nadar el resto del camino, a pesar de que le quedaban casi 4 km de distancia por recorrer.

"Pensaba en mi madre, en Beau y Grace. También pensaba en mis amigos y en mi novia; tengo un grupo de amigos estupendo", dijo.

"Cuando toqué tierra, pensé: ¿cómo es posible que esté en tierra firme? ¿Es esto un sueño?".

Entonces tuvo otro pensamiento: su familia "aún podría estar viva ahí fuera; tengo que ir a salvarlos".

Cuando finalmente logró pedir ayuda, eran cerca de las 18:00 hora local, y empezaba a oscurecer para su madre y sus hermanos.

Con el descenso de la visibilidad comenzaron los problemas: Beau y Grace se habían caído al agua helada y su madre trataba de rescatarlos mientras su mente no dejaba de mortificarla con la idea de que algo le hubiera pasado a Austin.

Fue en ese momento que llegó el rescate.

El comandante del Grupo de Rescate Marino Voluntario de Naturaliste, Paul Bresland, dijo que el joven hizo una gesta "sobrehumana".

El esfuerzo le dejó secuelas a Austin quien tuvo que ir al colegio los siguientes días con muletas por el cansancio en sus piernas.

Y a pesar de los elogios que ha recibido, Austin rechaza que lo consideren un "héroe" y dice que él simplemente hizo "lo que tenía que hacer".

BBC

