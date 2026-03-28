Un niño de 7 años se encuentra hospitalizado luego de ser aplastado por un portón durante la noche del viernes en Luján de Cuyo.

Grave accidente en Luján de Cuyo: un niño de 7 años fue aplastado por un portón.

Un niño de 7 años resultó gravemente herido este sábado luego de que se le cayera un portón en el departamento de Luján de Cuyo. La víctima fue trasladada de urgencia por un familiar hasta un punto donde interceptaron a personal policial para solicitar asistencia inmediata.

Según la información oficial, los efectivos fueron alertados por un conductor que llevaba al chico lesionado y pedía colaboración para acelerar la atención médica. De inmediato, se coordinó la intervención del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) para asistir al pequeño.

El accidente en Luján de Cuyo De acuerdo con el testimonio de un familiar, el accidente ocurrió cuando un portón de grandes dimensiones se desplomó y cayó sobre el menor dentro de una vivienda. El impacto le provocó heridas de consideración que obligaron a su traslado urgente a un centro de salud.