Alarma en Córdoba: desesperada búsqueda de una madre adolescente y de su hijo de un año

Una adolescente de 17 años y su hijo de un año son buscados intensamente en la provincia de Córdoba luego de haber sido vistos por última vez el domingo 22 de marzo por la noche en la localidad de Ballesteros.

La búsqueda fue difundida por la Fiscalía de Instrucción de Primera Nominación de Bell Ville, a cargo de Nicolás Gambini, que pidió colaboración para dar con el paradero de ambos.

De acuerdo con el comunicado oficial, la adolescente fue identificada como Judith Macarena Brotes y el niño como Tomás Nahuel Irusta . La información fue difundida por el Ministerio Público Fiscal (MPF), que solicitó a la comunidad aportar cualquier dato que pueda ayudar en la localización de los dos.

En el escrito oficial se detallaron las características físicas de la joven. Según esa descripción, Judith Macarena Brotes mide 1,75 metros, es robusta, morocha y tiene cabello negro, ondulado y largo hasta la mitad de la espalda. Asimismo, indicaron que no posee piercing ni tatuajes, que tiene una cicatriz de una quemadura en la pierna izquierda a la altura de la ingle, cutis trigueño y ojos marrones.

Al momento de su desaparición , la adolescente vestía un pantalón de jean blanco, una remera roja y zapatillas negras.

En cuanto al niño, el MPF señaló que mide 60 centímetros, tiene tez trigueña y cabello corto, con rulos castaños. En suma, indicaron que, antes de su desaparición, el menor vestía una remera blanca, un conjunto de buzo y pantalón gris, y zapatillas blancas con dibujos.

La investigación está en manos de la Fiscalía de Instrucción de Primera Nominación de Bell Ville. A través del parte oficial, el organismo pidió que toda información sobre el paradero de la adolescente y el niño sea comunicada de inmediato a la Comisaría de Ballesteros o a cualquier sede policial o judicial.

Cómo aportar datos sobre su paradero

Para la recepción de datos, el Ministerio Público Fiscal difundió los teléfonos de la Comisaría de Ballesteros: (0353) 154 272 725 y (0353) 49 396 01. El pedido remarca que cualquier información puede resultar de utilidad para avanzar en la búsqueda.

Un dato sensible es que esta reciente desaparición tuvo lugar en la misma localidad donde desapareció el pequeño Lian Flores el 22 de febrero de 2025.