Escándalo en un vuelo a Córdoba: pasajera mordió a un policía y la bajaron del avión

8Un vuelo que debía partir desde el Aeroparque Jorge Newbery hacia la ciudad de Córdoba sufrió una importante demora este miércoles luego de que una pasajera protagonizara un violento episodio durante el embarque.

La mujer se negó a acatar las indicaciones del personal de la aerolínea, insultó a los empleados y terminó mordiendo a un efectivo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) cuando intentaban retirarla de la aeronave.

El incidente se produjo cuando la compañía reforzaba los controles habituales sobre el equipaje de mano para evitar excesos de carga en la cabina. Según trascendió, la pasajera manifestó su desacuerdo con el procedimiento y comenzó una discusión con trabajadores de la empresa.

Lo que inicialmente parecía un reclamo por las restricciones de equipaje fue escalando hasta convertirse en una situación de tensión que obligó a solicitar la intervención de la PSA. De acuerdo con testigos, la mujer elevó el tono de la discusión, lanzó insultos y se negó a cumplir las instrucciones impartidas por la tripulación.

Ante la negativa de la pasajera a descender del avión, los agentes aeroportuarios ingresaron a la aeronave cuando faltaban apenas unos minutos para el despegue. Sin embargo, lejos de calmarse, la situación se agravó cuando la mujer se resistió al procedimiento y comenzó un forcejeo con uno de los efectivos.

En medio del operativo, la mujer mordió a un policía que intentaba retirarla de su asiento, generando preocupación y nerviosismo entre los viajeros que ya se encontraban acomodados para iniciar el trayecto hacia Córdoba.

Mientras el conflicto se prolongaba, el malestar entre los pasajeros fue en aumento. Algunos expresaron su fastidio por la demora y otros siguieron atentamente el procedimiento. Finalmente, varios comenzaron a aplaudir y a pedir que la mujer abandonara el avión para que el vuelo pudiera continuar.

Tras varios minutos de resistencia, los agentes lograron desembarcar a la pasajera y restablecer el orden dentro de la aeronave. Una vez concluido el operativo, el avión pudo completar las tareas previas al despegue y partir con destino a la capital cordobesa.