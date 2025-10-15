Un avión de Aerolíneas Argentinas aterrizó de emergencia en Ezeiza por falla mecánica: hay demoras en Aeroparque
Aerolíneas Argentinas ya se encuentra investigando la causa de la falla del motor del avión. Ningún pasajero del vuelo a Córdoba resultó herido.
Un avión de la compañía Aerolíneas Argentinas que despegó desde el Aeroparque Jorge Newbery este miércoles a la mañana tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia luego de haber levantado vuelo apenas unos minutos antes con destino a Córdoba. El inconveniente se habría debido a una falla mecánica.
Por lo tanto, la situación obligó a la tripulación del avión a dirigirse hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, al que pudo arribar sin complicaciones. Mientras tanto, hay algunas demoras en Aeroparque.
Te Podría Interesar
Mirá el despegue del avión de Aerolíneas que tuvo que desviarse
Qué pasó con el avión que se dirigía a Córdoba
El episodio implicó al vuelo AR1526, de acuerdo con información de fuentes de Aerolíneas Argentinas, el cual tuvo una falla en el motor número uno apenas iniciado el despegue hacia la provincia de Córdoba. Actualmente, se está investigando la causa del desperfecto.
El aterrizaje fue seguro y sin problemas para los que se encontraban a bordo del avión según las mismas fuentes que subrayaron especialmente el accionar de la tripulación que siguieron los protocolos de seguridad.
No obstante, la compañía informó que el motor afectado se encontraba en condiciones normales y poseía el mantenimiento adecuado. A su vez, el fabricante fue notificado para que se lleve adelante la inspección correspondiente junto con el equipo técnico de la empresa.
Debido al incidente, aproximadamente 40 vuelos que se encontraban operando en Aeroparque se vieron afectados, ya que tuvieron que ser desviados o directamente no pudieron despegar porque la pista quedó con restos del motor y fue necesario revisar y limpiar, antes de reanudar las operaciones una hora después.
Por otra parte, los pasajeros del vuelo AR1526 fueron reubicados en un Boeing 737-800 y partirán a las 13:30 desde Ezeiza en su vuelo reprogramado.