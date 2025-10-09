Presenta:

Video: explotó la turbina de un avión en Trelew y el aeropuerto tuvo que cerrar

El incidente ocurrió en un avión de Aerolíneas Argentinas en la provincia de Chubut, sin embargo no hubo heridos.

El hecho ocurrió en el aeropuerto de Puerto Madryn Foto: Gobierno Chubut
Un avión de Aerolíneas Argentinas sufrió un incidente que obligó a cerrar temporariamente el Aeropuerto Internacional Almirante Marcos A. Zar en la ciudad de Trelew, en la provincia de Chubut. No se reportaron heridos y la terminal aeroportuaria vio sus actividades reanudadas pocas horas después del hecho.

Mirá el momento del intento de despegue del avión en Trelew

El Avión Al Que Se Le Explotó Una Turbina En Trelew

El avión en Trelew que tuvo fallas en uno de los motores al intentar despegar.

De acuerdo con lo comunicado por la aerolínea de bandera nacional, el Boeing 737 que tenía como horario de salida 7:25 de la ciudad de Chubut, tuvo una falla en el motor número 1 al mismo tiempo que llevaba acabo maniobras para despegar hacia su destino, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en Aeroparque Internacional Jorge Newbery. De hecho, la turbina explotó.

Qué sucedió en el vuelo

El vuelo de Aerolíneas Argentinas debió interrumpir la maniobra luego de que la tripulación detectara una falla en el motor número 1. El procedimiento se realizó de acuerdo con los protocolos de seguridad y no se registraron heridos.

Según informaron desde la empresa, los pilotos abortaron el despegue y regresaron la aeronave a su posición utilizando únicamente el segundo motor, sin necesidad de asistencia externa. Los pasajeros desembarcaron con normalidad y el equipo técnico de la compañía inició la inspección para determinar el origen exacto de la falla.

El momento de la falla en el avión que tenía como destino Aeroparque.

En un video grabado por uno de los pasajeros se observa un fogonazo en el motor afectado, aunque desde la aerolínea aclararon que el episodio no representó riesgo alguno para la seguridad del vuelo. Este tipo de procedimientos, precisaron, forma parte de las maniobras de emergencia estándar que los pilotos entrenan cada seis meses como parte de su capacitación.

El vuelo permaneció demorado hasta las 11.30, unas cuatro horas después del horario original previsto para su salida, mientras se completaban las tareas de revisión de la pista y reemplazo de la aeronave. Una vez finalizados los controles, la empresa dispuso otro avión para cumplir con el servicio.

