La Libertad Avanza se planta como oposición en la Legislatura bonaerense y va por reformas estructurales

Los bloques legislativos bonaerenses de La Libertad Avanza tienen en su norte camino al 2027: “Refundar la provincia de Buenos Aires ”. El primer paso es ser oposición total a Kicillof y a todo el peronismo -como lo venían siendo- en la Legislatura bonaerense ; y el segundo, simultaneo al primero, ir a fondo con una reforma estructural de la Constitución provincial.

Los bloques libertarios puros de ambas Cámaras legislativas bonaerense decidieron abandonar cualquier instancia de diálogo con el Ejecutivo provincial. Como dijo a MDZ un importante legislador de La Libertad Avanza , “los próximos dos años con Kicillof van a ser a cara de perro – agregando- ellos (por las tribus peronistas) están rotos y porque nosotros se la tenemos que hacer fácil”.

Esto los posiciona como el único espacio realmente opositor al peronismo provincial, y le marca la cancha a otros espacios que juegan a ser opositores a Kicillof y terminan siendo parte del “mercado de favores” de la Legislatura bonaerense . “ Nosotros no nos vendemos por un carguito, no pedimos contratos, ni módulos a cambio de nada ”, espetó el legislador libertario agregando: “Nuestro proyecto es una reforma amplia de la provincia de Buenos Aires , que la convierta vivible a todos los bonaerenses”.

La postura tajante de los libertarios en la Legislatura bonaerense se da después de la última sesión que posibilitó, mediante acuerdos “de pasillo” entre opositores y tribus peronistas por cargos en el Banco Provincia de Buenos Aires y otros organismos provinciales, la autorización del endeudamiento pedido por Kicillof al poder Legislativo provincial.

Para la dirigencia nacional y provincial de La Libertad Avanza , esa sesión fue la prueba de que el sistema se autoprotege. Como lo señaló en el patio de la Legislatura bonaerense , Sebastián Pareja, legislador nacional y presidente del partido violeta en la provincia de Buenos Aires: "El sistema político argentino tiene que dar un salto de calidad. El endeudamiento de Kicillof es una barbaridad que condena a la provincia por más de 4 años. Tenemos que cambiar el sistema".

La Llegada De Sebastián Pareja, Lule Y Martín Menem MDZ José Luis Carut

La estrategia libertaria en la Legislatura bonaerense para los próximos dos años es de confrontación total. No quieren mejorar la administración actual ni "ayudar" a la gobernabilidad de Kicillof. El objetivo de los libertarios es “desmantelar” el modelo que llevo al estancamiento de la provincia de Buenos Aires en las últimas cuatro décadas.

La Reforma Constitucional: una hoja de ruta contra la casta

No hay que hurgar mucho para ver que la orden viene de “arriba” y que tiene un objetivo claro que en el 2027 el próximo gobernador que se siente en el Sillón de Dardo Rocha sea violeta. Para llegar a ese propósito, la herramienta central de La Libertad Avanza en la Legislatura bonaerense es impulsar una reforma integral de la Constitución de la provincia de Buenos Aries.

Los técnicos del espacio violeta trabajan en un proyecto que busca reescribir la Carta Magna de la provincia más poblada del país, poniendo el foco en: la protección de la vida, la libertad y la propiedad privada. “No estamos hablando de parches para enmascarar los problemas de los bonaerenses. Vamos a hacer una nueva Constitución, pegándole en el centro del corazón del poder peronista en la provincia”, revelo una fuente libertaria que participa de la redacción del ambicioso proyecto.

Los puntos centrales en los que trabajan los libertarios para reformar la Constitución bonaerense

La agenda en la que trabajan los bloques libertarios apunta a “la casta” bonaerense, con reformas que impactaran directamente en el financiamiento de la política.

Entre otros puntos, incluye la eliminación de la bicameralidad de la Legislatura bonaerense; limitar endeudamientos y emisiones de bonos de la provincia; revisión de organismos “poco transparentes”, boleta única de papel y garantizar el derecho a la propiedad privada.

Los cinco ejes centrales:

Legislatura Unicameral: Menos legisladores y menores costos operativos para aliviar al contribuyente.

Menos legisladores y menores costos operativos para aliviar al contribuyente. Límite vertical al gasto: Restringir por ley fundamental la capacidad de la Provincia para endeudarse y emitir gasto sin respaldo.

Restringir por ley fundamental la capacidad de la Provincia para endeudarse y emitir gasto sin respaldo. Revisión de organismos opacos: Poner bajo la lupa presupuestos como los del IOMA y eliminar las policías comunales, consideradas estructuras duplicadas e ineficientes.

Poner bajo la lupa presupuestos como los del y eliminar las policías comunales, consideradas estructuras duplicadas e ineficientes. Boleta Única de papel: garantiza la transparencia del sistema electoral bonaerense y optimiza recursos públicos

garantiza la transparencia del sistema electoral bonaerense y optimiza recursos públicos Blindaje de la propiedad privada: Protección constitucional frente a la voracidad fiscal del Ejecutivo y las ocupaciones de tierras.

Los legisladores de La Libertad Avanza son conscientes que no van a conseguir las mayorías necesarias para hacer reformas estructurales que pongan en peligro la arquitectura diagramada por “la casta” política bonaerense.

Para los violetas la lógica que se impone es "perder en el recinto y ganar en el debate público", es decir exponer el blindaje de la política tradicional, del peronismo y sus socios, a cambios que beneficiarían a los bonaerenses