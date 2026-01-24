Encuesta 2027: Javier Milei le sacaría 14 puntos a Axel Kicillof en un eventual balotaje.

Una nueva encuesta nacional midió por primera vez en 2026 el escenario presidencial rumbo a 2027 y arrojó un resultado contundente: Javier Milei vencería a Axel Kicillof por una diferencia de 14 puntos en un eventual balotaje. El estudio también muestra una ventaja sostenida del oficialismo por espacio político.

El relevamiento refleja un clima social que acompaña al Gobierno tras el triunfo legislativo de octubre, con indicadores que muestran predominio de expectativas positivas entre los encuestados.

En el estado de ánimo predominan los sentimientos positivos, con la “esperanza” al frente (45%). En paralelo, las expectativas económicas presentan un leve saldo optimista: 45% se declara optimista frente a un 38% pesimista.

En cuanto a la gestión presidencial, los números aparecen equilibrados pero con una leve ventaja para el oficialismo. La evaluación positiva alcanza el 50%, mientras que la negativa se ubica en el 47%, lo que sugiere un respaldo sostenido aunque sin amplio margen.

De cara a 2027, la intención de voto por espacio replica el escenario observado en las legislativas de 2025. La Libertad Avanza encabeza las preferencias con el 43% de los votos.

Detrás aparece el peronismo, referenciado en la dupla CFK–Kicillof, con el 32%. Más atrás se ubican Provincias Unidas (4%), otros espacios políticos (11%), el voto en blanco o nulo (4%) y un 6% de indecisos.

Balotaje Milei vs. Kicillof

El dato más esperado del estudio es el eventual mano a mano presidencial. Según la encuesta, Javier Milei alcanzaría el 49% de los votos frente al 35% de Axel Kicillof.

El escenario se completa con un 9% de votos en blanco o nulos y un 7% de no sabe/no contesta, lo que consolida una diferencia de 14 puntos a favor del actual Presidente.

Claves políticas y ficha técnica

El estudio marca que Milei lidera tanto por espacio político como en un eventual balotaje, mientras que Kicillof surge como el dirigente más competitivo del peronismo, aunque todavía lejos en los números.

La encuesta fue realizada por la consultora Trends sobre 2.000 casos a nivel nacional, relevados entre el 5 y el 16 de enero, con un margen de error de ±2,2%. El escenario electoral parece apoyarse más en expectativas futuras que en una evaluación positiva plena del presente.